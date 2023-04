Lyt til artiklen

I de lukkede debatforummer på internettet var han kendt som 'jackthedripper', som 'TheExcaliburEffect', som 'jackdjdtex' eller som 'TexKilledYou'.

Men det var tilnavnet 'OG', der endte med at afsløre ham.

Torsdag blev den 21-årige amerikaner, der i den virkelige verden hedder Jack Teixeira, så anholdt af FBI – mistænkt for at stå bag den største læk af militære dokumenter i et årti.

Iført røde shorts og en grå T-shirt blev han af svært bevæbnede politifolk ført ud fra sin mors hus ved den lille by North Dighton i staten Massachusetts. Det har hele verden kunnet se via de grynede optagelser, som en lokal tv-station filmede fra en helikopter.

Jack Teixeira bliver ført bort efter anholdelsen. Foto: WCVB-TV Vis mere Jack Teixeira bliver ført bort efter anholdelsen. Foto: WCVB-TV

Jack Teixeira levede ellers en stor del af sit liv i det skjulte, på nettet, hvor han dyrkede og delte sine interesser for skydevåben, militært udstyr, online krigsspil og Gud med ligesindede.

For det var i en lille lukket gruppe med kun 20-30 medlemmer på debatplatformen Discord, at han angivelig allerede i oktober sidste år begyndte at dele ud af de hemmelige dokumenter, som han efter alt at dømme havde fået adgang til via sit arbejde i militæret.

Siden 2019 har Jack Teixeira således været ansat på basen Cape Cod, hvor han var menigt medlem af efterretningsafdelingen i Massachusetts Air National Guard, USAs luftvåbens nationalgarde.

Medlemmer af den pågældende Discord-gruppe, 'Thug Shaker Central', fortæller, at det aldrig var meningen, at dokumenterne skulle videre herfra.

De lækkede dokumenter De dokumenter, som Jack Teixeira har delt, indeholder detaljerede oplysninger om amerikansk militær. Blandt andet hvordan USA skulle have overvåget russiske efterretningstjenester og videregivet oplysningerne til Ukraine. Der skulle også være detaljer om USAs og NATOs hemmelige planer om at opbygge det ukrainske militær – og om ammunitionstransporter. I det hele taget handler meget også om Ukraine. Der er eksempelvis følsomme vurderinger af landets militære kompetencer og mangler. Der er også oplysninger om samtaler mellem amerikanske og sydkoreanske diplomater og en rapport om den israelske efterretningstjeneste Mossads påståede støtte til protesterne mod landets nye regering. Det er endnu ikke blevet bekræftet, om de lækkede dokumenter er ægte.

»Han er kristen, mod krig og ville bare fortælle nogle af sine venner, hvad der foregik,« som en bruger med tilnavnet 'Vahki' fortæller. Han vurderer, at det drejer sig om cirka 350 lækkede dokumenter i alt.

Alle medlemmer af 'Thug Shaker Central', der har udtalt sig til amerikanske medier, har ønsket at være anonyme af frygt for egen sikkerhed.

Jack Teixeira ville bare informere – og imponere, lyder det bredt fra dem.

Og den unge menige soldat skulle således ikke være en whistleblower med store planer om at afsløre delikat materiale som Edward Snowden eller Chelsea Manning. Eller som i tilfældet med WikiLeaks- eller Pentagon-papirerne.

Jack Teixeira i uniform. Foto: STEFANI REYNOLDS Vis mere Jack Teixeira i uniform. Foto: STEFANI REYNOLDS

Selvom andre også fortæller, at Jack Teixeira i virkeligheden ikke brød sig om hverken den amerikanske regering eller militæret, fordi de var styret af »eliten«. Han skulle også have udtrykt fortrydelse over overhovedet at have meldt sig til hæren, i fodsporene på mange familiemedlemmer.

Men som et andet medlem af onlinegruppen også siger: »Han er klog. Han vidste selvfølgelig godt, hvad han gjorde, da han delte dokumenterne. Der er ikke tale om et eller andet tilfældigt læk.«

Og dokumenterne kom da også videre fra det lukkede selskab.

I slut-februar delte et af medlemmerne indholdet på youtuberen Filipinos åbne kanal på Discord. Siden dukkede de også hurtigt op på en endnu større forum for Minecraft-spillere. Og så endte de efterfølgende på russiske Telegram-konti, inden de første medier i forrige uge også begyndte at skrive om lækkene.

Det var her på basen Cape Cod, at Jack Teixeira arbejdede. Foto: CJ GUNTHER Vis mere Det var her på basen Cape Cod, at Jack Teixeira arbejdede. Foto: CJ GUNTHER

Resten er en slags historie.

For medierne Bellingcat og The New York Times var de første, der formåede at følge de tydelige digitale spor den modsatte vej, hvor det endte hos brugeren 'OG' – der i øvrigt skulle stå for 'Original Gangster' – fra 'Thug Shaker Central'.

Jack Teixeira.

Detaljer fra omgivelserne på de håndholdte fotografier af de lækkede dokumenter var også med til at identificere den 21-årige menige soldat fra Massachusetts Air National Guard ud fra andre videoer, han havde postet i debatforummer. Flere af dem med racistisk indhold.

Jack Teixeira. Foto: STEFANI REYNOLDS Vis mere Jack Teixeira. Foto: STEFANI REYNOLDS

Da historierne om de lækkede papirer begyndte at brede sig, begyndte panikken på samme måde at brede sig hos hovedpersonen selv.

Det fortæller medlemmer af Discord-gruppen.

»Han var meget bange. Det er jo ikke bare en lille smutter, man får skældud over. Det er ting, man kommer i fængsel for,« som førnævnte 'Vahki' udtrykker det.

Siden skulle Jack Teixeira også have lukket sine onlinekonti ned, ligesom han skulle have skiftet telefonnummer.

Jack Teixeira med hænderne over hovedet i forbindelse med anholdelsen. Foto: HANDOUT Vis mere Jack Teixeira med hænderne over hovedet i forbindelse med anholdelsen. Foto: HANDOUT

Et unavngivent medlem af gruppen fortæller, at 'OG' i sidste uge deltog i en videosamtale med flere af de øvrige medlemmer.

»I bund og grund sagde han noget i retning af: 'Undskyld, gutter, jeg bad hver eneste dag til, at det her ikke ville ske. Jeg bad og bad, og nu er det kun op til Gud at bestemme, hvad der videre sker',« lyder det.

Fredag er det så i virkeligheden en dommer, der tager stilling til, hvad der skal ske, når Jack Teixeira efter planen fremstilles ved retten i Boston.

Kilder: The New York Times, Bellingcat, The Washington Post, AP, Guardian