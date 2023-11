Du har måske set fotoet på sociale medier. Det har i hvert fald vakt kæmpe opsigt.

En ældre mand sidder alene ved et træbord. Han har fat i bordets kanter med begge hænder.

Foran ham står en kage med fødselsdagslys i. Rigtig mange fødselsdagslys. Og de står i lys lue.

Manden er naturligvis Joe Biden, og billedet er fra hans fejring af sin 81-års fødselsdag mandag.

Og det er ikke gået ubemærket hen på sociale medier, hvor modstandere af den amerikanske præsident ikke har været sene til at udnytte muligheden.

'Er der nogen, der måler CO2-udledningen fra Bidens fødselsdagskage,' spørger én bruger eksempelvis på Twitter.

'Den kage er USA lige nu', skriver en anden, mens en tredje foreslår SpaceX-ejer Elon Musk at bruge fødselsdagskagen til at generere øget opdrift for den næste rumraket.

Når sådan et hyggeligt foto kan vække opsigt, så skyldes det naturligvis, at Joe Bidens fremskredne alder i øjeblikket er et af de helt store temaer i amerikansk politik.

Det forklarer seniorforsker og USA-ekspert Rasmus Sinding Søndergaard fra Dansk Institut for Internationale Studier, over for B.T.

»Det virker som en form for selvmål,« konstaterer han.

»Vi har alle sammen set fotos og videoer af Joe Biden i forskellige situationer, hvor han ser rigtig gammel ud, så det er absolut ikke en overraskelse, at hans modstandere udnytter muligheden og gør grin med ham her,« forklarer Rasmus Sinding Søndergaard.

Han understreger, at det er usikkert, hvor stor en rolle Joe Bidens kampagneteam har spillet i forhold til publiceringen af fotoet.

»Men det er påfaldende og virker ærlig talt ikke særlig gennemtænkt,« konstaterer Rasmus Sinding Søndergaard.

Om selve billedet siger han:

»Joe Biden sidder og holder fast i bordet og ligner nærmest en mand, der ellers ville være ved at falde ned.«

»Og så alle de lys. De understreger jo bare, hvor mange år, han har på bagen. Det undrer mig, når nu vi ved, at rigtig, rigtig mange amerikanske vælgere er bekymrede over, at han er for gammel til at besidde præsidentembedet,« siger Rasmus Sinding Søndergaard.

Han peger således på, at meningsmålinger på tværs af partierne i USA kun peger i én retning, hvad det angår.

Omkring tre fjerdedele af amerikanerne mener nemlig, at nu 81-årige Joe Biden er for gammel.

»Hans kampagne står over for noget af en opgave, når de skal overbevise vælgerne om, at hans alder ikke er et problem. De vil slå på, at han er erfaren og repræsenterer et par sikre hænder,« siger Rasmus Sinding Søndergaard.

Han understreger, at millioner af amerikaneres bekymring omkring Joe Bidens alder er den ene af to store udfordringer, som Joe Bidens kampagne står over for.

Den anden udfordring er økonomien og den inflation, som mange er ramt af.

»Der er en udbredt oplevelse blandt mange amerikanere, at deres egen personlige økonomiske situation er blevet værre under Joe Biden. Og mange mener, at det ville være bedre med Donald Trump,« siger Rasmus Sinding Søndergaard.

Seniorforsker Rasmus Sinding Søndergaard, Dansk Institut for Internationale Studier

»Situationen er ellers, at økonomien har klaret sig rimelig godt i USA. Arbejdsløsheden er lavere end frygtet, og de oplever vækst. Men mange vælgere har alligevel en anden opfattelse af deres situation,« forklarer han.

Derfor vil Joe Bidens strategi i de kommende måneder formentlig være – spår Rasmus Sinding Søndergaard – at forsøge at fremvise de gode resultater, som man mener, at Joe Biden har leveret.

Og samtidig pege på, hvor elendigt Donald Trump ville gøre det, hvis han kom til magten igen.

»Joe Biden kan godt lide at sige, at man ikke skal sammenligne ham med God Almighty, kun med modparten,« siger Rasmus Sinding Søndergaard.

Kan Demokraterne stadig nå at vælge en anden kandidat til præsidentvalget i 2024?

»Ja, teoretisk set er der stadig tid, og der kan jo ske noget, der gør, at man er nødt til at vælge en anden. Eksempelvis noget helbredsmæssigt,« siger Rasmus Sinding Søndergaard.

»Ellers vil jeg mene, at det er helt urealistisk, at man vil udpege en anden kandidat end Joe Biden,« understreger han.