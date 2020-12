»Jeg føler, det er min pligt at gøre det – og gøre, hvad end jeg kan for at hjælpe.«

Som en af de første personer i den vestlige verden skal en 87-årig britisk pensionist tidligt tirsdag morgen modtage en coronavaccination.

Det samme skal hans hustru umiddelbart efter ham. Det skriver The Guardian.

For en uge siden godkendte Storbritannien som det første vestlige land en coronavaccination, så den kan blive taget i brug i befolkningen.

I alt skal 400.000 personer derfor som de første modtage vaccinationen, der er produceret af medicinalfirmaerne Pfizer/BioNTech – og blandt dem finder man 87-årige Hari Shukla og hans hustru, 83-årige Ranjan Shukla.

»Jeg er så glad for, at vi forhåbentligt er på vej mod slutningen af denne pandemi, og jeg er glad for, at jeg kan gøre min del ved at få vaccinen,« fortæller den ældre mand, der er tidligere racerelationsekspert.

Tirsdag morgen møder ægteparret derfor op ved Newcastles Royal Victoria Infirmary, hvor de får den første af de i alt to doser af vaccinen – som bliver sprøjtet ind i skulderen, hvor det normalt er i armen.

De 400.000, der som de første står til at modtage vaccinationen, er enten over 80 år, bor eller arbejder på et plejehjem, arbejder i sundhedsvæsenet på et sted med forhøjet risiko for smitte eller er ansat i sundhedsvæsenet, mens vedkommende har en underliggende sygdom.

Et studie af vaccinen fra Pfizer/BioNTech har vist, at selskabets vaccine har vist en effektivitet på 95 procent sammenlignet med en gruppe, der fik placebo.