Oleksiy blev blot syv år. Mykhailo blev blot seks. Og Pavlo blev kun syv måneder.

De tre drenge meldes at være blandt ofrene for et russisk angreb på byen Kharkiv – og det får nu den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, til at reagere.

Lørdag har han skrevet et længere opslag på det sociale medie X, hvor han langer ud efter Rusland, som ifølge ham udførte fredagens angreb ved hjælp fra såkaldte 'Shahad'-droner.

Da de slog ned ved Kharkiv, førte det til, at en hel familie blev dræbt i en brand, skriver han.

Her ses de ukrainske beredskabstjenester arbejde på stedet for angrebet i Kharkiv. Foto: Yakiv Liashenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses de ukrainske beredskabstjenester arbejde på stedet for angrebet i Kharkiv. Foto: Yakiv Liashenko/EPA/Ritzau Scanpix

»Forældrene og deres tre børn blev dræbt. Oleksiy, den ældste søn, var syv år; Mykhailo, den mellemste søn, var seks år; og Pavlo, den yngste søn, var kun syv måneder gammel,« skriver Zelenskyj og tilføjer:

»Disse børn havde endnu ikke set livet, men blev dræbt som et resultat af russisk vanvid.«

Derudover skriver den ukrainske præsident, at en anden familie bestående af en mand og hustru også omkom under fredagens angreb.

»Jeg sender mine kondolencer til ofrenes kære,« skriver Zelenskyj.

Syv mennesker meldes at have mistet livet under fredagens angreb. Foto: Yakiv Liashenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Syv mennesker meldes at have mistet livet under fredagens angreb. Foto: Yakiv Liashenko/EPA/Ritzau Scanpix

Tidligere lørdag oplyste den lokale guvernør, Oleh Synjehubov, på beskedtjenesten Telegram, at syv personer – herunder tre børn – var døde som følge af et russisk droneangreb i Kharkiv.

Ifølge Zelenskyj er redningsaktionen i Kharkiv endnu i gang.

»Fire personer blev reddet ud, heriblandt et barn. Snesevis af mennesker blev evakueret. Alle tjenester arbejder, og alle berørte vil modtage den nødvendige hjælp,« oplyser han i sit opslag.

Videre takker han for den hjælp og støtte, som landet modtager, og som ifølge ham gør det muligt at forsvare sig mod den 'russiske terror'.

Redningsarbejdet pågår endnu på stedet, oplyser præsident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Redningsarbejdet pågår endnu på stedet, oplyser præsident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er også vigtigt at indse, at denne terror ikke kan gå ustraffet hen eller forblive uden et retfærdigt svar,« siger han og tilføjer:

»Terroristerne er nødt til at tabe den krig, de startede. Rusland skal holdes ansvarlig for hvert eneste liv, de har skadet og ødelagt. Det er den eneste måde at gøre sikkerhed til en realitet igen.«

Kharkiv, der er Ukraines næststørste by med cirka 1,4 millioner indbyggere efter hovedstaden Kyiv, ligger i en region af samme navn.

Området har været under regelmæssig beskydning i løbet af krigen, der snart bevæger sig ind i sit tredje år.

Det var den 24. februar 2022, at Vladimir Putin sendte sine tropper ind i nabolandet og indledte invasionen.