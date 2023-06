Først satte de ild til en sovesal fuld af drenge, derefter gik de ind på en sovesal fuld af piger og hakkede dem ihjel med macheter og knive.

I det vestlige Uganda står forældre i kø til at indlevere deres dna i håbet om, at det kan hjælpe med at identificere deres børn.

Det skriver Reuters.

Fredag nat blev en skole, for børn i alderen 13-18 år, i det vestlige Uganda angrebet.

Den nedbrændte sovesal på skolen Lhubirira i Mpondwe, hvor oprørere satte ild til en sovesal fuld af drenge. Foto: Luke Dray/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den nedbrændte sovesal på skolen Lhubirira i Mpondwe, hvor oprørere satte ild til en sovesal fuld af drenge. Foto: Luke Dray/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge myndighederne er det en gruppe oprørere med tilknytning til Islamisk Stat, der står bag angrebet, der står tilbage som en af de største massakrer i Ugandas historie.

Den regionale politichef har udtalt, at mange af de døde kroppe var forkullet til ukendelighed, hvilket tvang efterforskerne til at bruge dna-prøver fra pårørende for at forsøge at identificere dem.

»Alle de 17 forbrændte kroppe var mænd, og forbrændingerne var fordelt over hele kroppen, både foran og bagpå. Et af ofrene havde yderligere et skudsår,« siger politiet.

42 blev dræbt, 37 af dem studerende, hvor det yngste offer var en 12-årig pige.

Vidner har udtalt, at 20 af de kvindelige studerende prøvede at flygte, men de blev dræbt med macheter.

Derudover har naboer fortalt til BBC, at de hørte nogle af oprørerne råbe 'Allahu Akbar' (Gud er størst, red.), og 'det er lykkedes os at destabilisere Musevenis land'.

Yoweri Museveni er Ugandas præsident.

Ud over de grufulde drab blev seks studerende bortført af, hvad myndighederne mener er en oprørsgruppe med forbindelser til ISIS.

Myndighederne sagde mandag, at 20 formodede "samarbejdspartnere" til angriberne, herunder skolens rektor, var blevet tilbageholdt til afhøring.