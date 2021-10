De tre bevæbnede mænd sagde, at de var fra Taliban, og at de ville have musikken stoppet.

Det endte dødeligt. Mindst to personer blev dræbt og mindst ti blev såret.

Det var ifølge BBC et firdobbelt bryllup i den afghanske Nangarhar-provins, der fredag dannede baggrund for det blodige angreb,

Mediet skriver videre, at Taliban-talsmanden Zabiullah Mujahid skulle have bekræftet, at den tragiske hændelse har fundet sted – men har samtidig afvist, at de tre bevæbnede mænd skulle have nogen tilknytning til den organisation, der hersker i Afghanistan.

To af de tre mænd skulle være blevet arresteret.

Det var forbudt at afspille musik, da Taliban senest herskede i Afghanistan fra 1996-2001, men et lignende dekret er ikke blevet pålagt befolkningen i denne omgang efter magtovertagelsen i august.

Til de firdobbelte bryllup i Surkh Rod skulle en lokal Taliban-leder endda have givet tilladelse til, at der måtte spilles optaget musik til den store fest.

Alligevel opsøgte de tre bevæbnede mænd festen ifølge de sparsomme oplysninger om hændelsen, hvor de forlangte, at musikken blev stoppet. Siden forsøgte de at smadre højttalerne, hvilket angiveligt fik bryllupsgæsterne til at protestere.

Så åbnede mændene ild.

Sagen skal nu undersøges nærmere, lyder det fra Taliban-talsmanden Zabiullah Mujahid.