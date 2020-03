Alle de tre baltiske lande har lukket grænserne for udlændinge i lighed med blandt andet Danmark.

Alle de baltiske land indfører i forskelligt omfang stop for rejser ind og ud af landene.

Estland og Litauen har lørdag meddelt, at landene vil lukke grænserne for de fleste besøgende fra udlandet. Også Letland følger trop.

- Regeringen har besluttet midlertidigt at indføre grænsekontrol ved hele grænsen, siger Estlands premierminister, Jüri Ratas, i en pressemeddelelse.

Tiltaget vil begynde tirsdag i Estland, hvor der bor 1,3 millioner indbyggere. Der er 115 bekræftede tilfælde af coronavirus i landet.

Kun udlændinge med permanent opholdstilladelse eller udlændinge med familiemedlemmer får lov til at komme ind. Men de vil skulle to uger i isolation.

Gennemrejsende udlændinge uden symptomer og fragttransport til andre lande vil fortsat få lov til at komme igennem Estland.

Der er ingen restriktioner på udrejse. I forvejen er størstedelen af det offentlige Estland lukket ned, mens forsamlinger er forbudt.

Også Litauen, hvor der bor 2,8 millioner mennesker, har besluttet at stoppe udlændinge i at rejse ind. Tiltaget har virkning fra søndag.

Undtaget er udlændinge med opholdstilladelse, diplomater og Nato-tropper.

- Vores mål er at udskyde spredningen af virusset så længe som muligt inden for landet og at reducere de negative konsekvenser, siger premierminister Saulius Skvernelis.

Godstransport påvirkes ikke.

I Litauen, der har ni bekræftede tilfælde af coronavirus, har store dele af det offentlige system, heriblandt skoler, været lukket ned.

Mandag træder nedlukningen også i kræft for en række butikker, hvorfor landet har godkendt en hjælpepakke til "mindst en milliard euro", har regeringen meddelt.

Flere internationale nyhedsbureauer melder også, at Letland, hvor der bor 1,9 millioner mennesker og er 26 bekræftede tilfælde, vil lukke grænserne for udlændinge fra tirsdag.

De fleste af tiltagene vil vare et par uger, men vil højst sandsynligt blive forlænget ifølge baltiske myndigheder.

Dermed har en række lande i hele verden indført rejserestriktioner, heriblandt Danmark, hvor der også er lukket midlertidigt for indrejse fra udlændinge.

