»Hvis det her skete for din by, ville du så have, at vi skulle komme på besøg?«

Spørgsmålet er retorisk, og Chuck Enomoto, borger på Hawaii, svarer selv på det i et interview med BBC:

»Vi bliver nødt til at tage os af vores egne først.«

I sidste uge blev Hawaii – og særligt øen Maui – ramt af de værste naturbrande i over 100 år.

Det foreløbige dødstal har passeret 100, og de materielle ødelæggelser er enorme.

Byen Lahaina er nærmest jævnet med jorden. 80 procent af byen er brændt ned.

Efter katastrofen opfordrede myndighederne turisterne til at blive hjemme.

Onsdag i sidste uge – umiddelbart efter brandene – bad øens myndigheder turister om at forlade både byen Lahaina og hele Maui hurtigst muligt.

»I de kommende dage og uger skal vores kollektive ressourcer og opmærksomhed fokuseres på genopretningen af beboerne og lokalsamfundet, der er blevet tvunget til at evakuere,« lød det.

Også Hollywood-skuespilleren Jason Momoa, kendt fra 'Aquaman' og 'Game of Thornes,' bad gæsterne om at holde sig væk.

»Maui er ikke stedet, I skal holde ferie nu,« skrev skuespilleren, som selv er fra Hawaii, på Instagram.

Mange fulgte rådet, og umiddelbart efter forlod omkring 46.000 mennesker øgruppen.

'You're kind of raised to hate tourists': Maui fires bring island tensions to a head https://t.co/kjCNFl6sCA — BBC News (World) (@BBCWorld) August 15, 2023

Ikke desto mindre valgte tusindvis af udenlandske turister at ignorere anmodningen. En del fortsatte den ferie, de allerede var på, mens andre pakkede kufferten og drog på den planlagte ferie, som om intet var hændt.

Det har vakt vrede hos indbyggerne.

En indbygger fortæller BBC, hvordan turisterne nu svømmer rundt i »det samme vand, som vores folk døde i for tre dage siden.«

Et snorkelfirma er blevet kritiseret for at gennemføre udflugter. Firmaet forsvarer sig dog med, at de først havde tilbudt at stille materiel til rådighed for redningsaktionen.

Hotelansatte fortæller BBC, at mange gæster viser forståelse for situationen. Men der er også eksempler på folk, der klager over, at aktiviteter i den ødelagte by Lahaina er blevet aflyst.

Nødsituationen øger dog også spændingerne mellem dem, der lever af turistindustrien og de, der hader de mange besøgende.

»Alt er fryd og gammen, når det kommer til turistindustrien. Men det, der virkeligt ligger under, er på en måde skræmmende,« siger en 21-årig borger på Maui, som ønsker at være anonym, til tv-stationen.

Modstanden mod turisterne er nemlig ikke ensidig, og mange frygter for fremtiden, hvis Maui bliver ved med at afvise gæster.

Øgruppen er fuldstændig afhængig af de indtægter, de mange udenlandske gæster hvert år lægger hos hoteller, restauranter og turarrangører.

Det anslås, at fire ud af hver femte dollar, der bliver tjent på Hawaii, kommer fra turistindustrien.

»Du er sådan set opdraget til at hade turister,« fortæller en ung medarbejder på et hotel til BBC.

»Men det er egentlig den eneste mulighed for at få arbejde på øerne. Hvis det ikke er gæstfrihed, så er det byggeri.«