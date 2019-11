Det er fastslået, at alle ofrene var vietnamesiske statsborgere. Det oplyser myndighederne i Vietnam.

Alle de 39 mennesker, som blev fundet døde i en lastbil i Essex øst for London, bringes tilbage til Vietnam. Det oplyser den vietnamesiske ambassade i London fredag.

Det er fastslået, at alle ofrene var vietnamesiske statsborgere. Det oplyser myndighederne i Vietnam ifølge lokale medier.

Det er ventet, at de omkomne bliver fløjet til Vietnam inden for kort tid.

Vietnams premierminister, Nguyen Xuan Phuc, har kondoleret familierne til de døde. Samtidig har de vietnamesiske myndigheder optrappet bekæmpelsen af menneskesmugling.

Nguyen Xuan Phuc har i en udtalelse sagt, at dødsfaldene har forårsaget "uendelig smerte" hos de pårørende og hos vietnamesere i hele verden.

- De vil snart blive bragt til deres hjemland, siger han.

En far til et af ofrene, Ngyyen Dinh Gla, siger, at han blevet ringet op af vietnamesisk politi. De bekræftede, at hans søn var en af de 39 døde.

- Vores håb er, at min søns lig snart vil blive bragt tilbage hertil, siger han.

Ifølge lokale medier i Hanois har over 25 vietnamesiske familier kontaktet myndighederne for at få informationer om savnede familiemedlemmer.

Det var den 23. oktober, at de otte kvinder og 31 mænd, blev fundet døde i en kølecontainer i en trailer i Grays i Essex.

De døde kom fra seks forskellige provinser i Vietnam - Haiphong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh og Hué.

Den 25-årige nordirske chauffør på lastbilen, Maurice Robinson, er sigtet i sagen. Han har hentet containeren i den britiske havn Purfleet tæt ved London.

Yderligere to brødre fra Nordirland eftersøges af politiet i sagen.

/ritzau/AFP