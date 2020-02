Politiet tror ikke længere på, at milliardær-konen Anne-Elisabeth Hagen er i live, men så længe hun ikke er fundet, blive sagen stadig diskuteret.

Det betyder, at der kommer flere og flere informationer frem. Seneste information er, hvordan der blev kommunikeret med de potentielle mordere.

Det har længe været kendt, at Tom Hagen kommunikerede med de personer, som påstod at have bortført hans kone.

De krævede omkring 75 millioner danske kroner for at løslade konen. Pengene skulle sendes i kryptovalutaen monero. Hvis han ikke gjorde det, ville de dræbe hende. Men nu har VG fået fat i de brevkoder, der blev brugt til at kommunikere på, og nogle af beskederne er ret foruroligende.

Det har foregået på den måde, at hvis man har overført et specifikt beløb til modparten i kryptovalutaen bitcoin, som har man kunne regne ud, hvad der blev sagt.

VG oplyser ikke de specifikke priser for hver besked, men de lister de 12 forskellige beskeder. Seks muligheder for Tom Hagen og seks fra de potentielle mordere.

X bitcoin = Jeg bekræfter, at jeg vil betale.

X bitcoin = Jeg har sendt pengene til veksling og venter på at få monero.

X bitcoin = Jeg sender monere (først) om syv dage.

X bitcoin = Jeg har et problem, har brug for mere tid.

X bitcoin = Jeg har sendt dele af monero, venter på mere.

X bitcoin = Jeg har sendt alle monero. (9 millioner euro)

Modparten kunne svare således:

X bitcoin = Dårlig tid, hurtigt eller hun vil dø.

X bitcoin = For lang tid, hun er død

X bitcoin = Politiet kigger rundt. Ikke det værd for os. Hun er død.

X bitcoin = Har ikke fået monero. Send til den rigtige adresse.

X bitcoin = Har ikke fået alle monero.

X bitcoin = Har fået alle monero. Anne-Elisabeth vil slippe fri de næste 24 timer.

Både politiet og familien vurderede dog, at det ikke var en holdbar kommunikationsform i længden, så derfor begyndt man i stedet at forhandle over en krypteret e-post.

Tom Hagen valgte på et tidspunkt at overføre 10 millioner norske kroner, men derfra hørte man ikke fra gerningsmændene igen.

Politiet tror ikke på, at Anne-Elisabeth Hagen længere er i live, og de er kommet til den konklusion, at gerningsmændene har skabt en falsk idé om, at hun var kidnappet.

»Hvis hypotesen om, at motivet er drab, viser sig at være rigtig, er det også meget sandsynligt, at nogen har forsøgt at dække for drabet ved at give indtryk af, at der var sket noget andet,« siger efterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Hun forsvandt fra deres hjem den 31. oktober 2018.