Nogle dage før hun faldt om, ringede hun til apoteket for at høre nærmere om den medicin, hun modtog, ligesom hun over for flere besøgende gentog ordene:

»De har skiftet mine piller ud.«

I tiden op til, at den ældre australske kvinde, Dawn Baldwin, faldt om i sit hjem i Wembley Down tilbage i januar 2012, var hun begyndt at føle sig mærkeligt træt. Men ingen kunne finde ud af, hvad der var galt. Syv dage senere blev hun erklæret død i en alder af 91 år.

Det varede dog længe, før man fandt ud af, hvad der var sket – og først nu, knap ti år senere, er der blevet sat et punktum i sagen.

Det skriver de australske medier ABC News og news.com.au.

Den ældre kvinde havde i tiden op til sin død taget hjertemedicin, men uden hun havde været klar over det, var pillerne blevet skiftet ud med nogle andre.

I stedet indtog hun morfin. Som hun ikke skulle have og som førte til en forgiftning.

Det viste sig dog senere, at hendes medicin ikke var blevet skiftet ud ved et uheld. Derimod var der tale om en helt bevidst handling. Foretaget af Dawn Baldwins eget barnebarn, Alaine Dawn Sturniolo.

Barnebarnet endte i politiets søgelys flere år efter, at den ældre kvinde var død, da en række vidner kontaktede politiet for at fortælle, at Alaine Dawn Sturniolo havde sagt, at hun havde fiflet med bedstemoderens piller.

Da hun blev afhørt om sagen, benægtede hun alt.

Men da politiet gravede dybere, fandt de ud af, Alaine Dawn Sturniolo i tiden op til bedstemoderens død havde skrevet flere opslag på sine sociale medier, hvor hun gjorde det klart, at hendes forhold til den ældre kvinde bestemt ikke var godt.

Blandt andet havde hun i et opslag skrevet, at hun gerne så, at bedstemoderens 'livsstatus' blev ændret.

Da sagen endelig kom for retten, kunne flere vidner fortælle, at Alaine Dawn Sturniolo havde pralet med, hvor 'nemt det havde været at få fjernet Dawn'. En af barnebarnets tidligere kærester kunne i retten også fortælle, at Alaine havde indrømmet, at hun havde skiftet pillerne ud – dog efter sigende blot med det formål at gøre bedstemoderen syg. Ikke dræbe hende.

Da dommen i sagen skulle falde, blev Alaine Dawn Sturniolo fundet skyldig i et have taget livet af sin bedstemor på grund af det had, hun følte mod hende:

»Du ønskede hende ud af jeres liv. Du valgte at beslutte, hvornår din bedstemors liv skulle ende, selvom hun stadig havde liv at leve og var værdsat af sine venner. Du handlede ud fra dine egne fjendtlige følelser mod hende, baseret på din opfattelse af, at hun var utåleligt grusom over for dig og andre medlemmer af din familie,« forklarede dommeren, Bruno Fiannaca, ifølge ABC News.

Alaine Dawn Sturniolo, der har to børn på henholdsvis 14 og 11 år, blev idømt 20 års fængsel.