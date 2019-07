Hvor gør de mon af skraldet? Det havde David Melby undret sig en del over i løbet af de 14 dage, han var på Coco Beach i Filippinerne.

»Der kunne ikke komme køretøjer ind på resortet, og alt blev derfor sejlet frem og tilbage. Men der var aldrig noget skrald ombord,« siger han.

En dag besluttede han sig derfor for at gå en tur rundt på resortet.

Og et godt stykke bag ved det kompleks, hvor de ansatte bor, gjorde han sig en ærgerlig opdagelse.

Bag stranden Coco Beach i Filippinerne er der overfyldt med plastik. (Video: Privat) Vis mere

»Hele vejen op til affaldet lå der små smørpakker overalt. Og så fandt vi ellers fyldte affaldssække gemt under palmeblade overalt inde i junglen,« siger han.

I løbet af ferien besøgte de flere lækre strande, men så snart man bevægede sig lidt ind i skoven, var der affald overalt.

»Nøj, hvor var der ulækkert. De sørgede for at rydde vores strand, så den altid så pæn ud, men da vi gik ture længere nede ad stranden og rundt om pynten, var det affald, der mødte vores øjne,« siger David Melby.

Efter et folketingsvalg, hvor klima og miljø for alvor kom på dagsordenen, er mange danskere nu rejst på sommerferie.

Tip os: Paradisstrand eller affaldsjungle? Hvordan ser det ud, der, hvor du holder ferie? Send gerne billeder, video eller din personlige opplevelse fra din sommerferiedestination. B.T. vil også gerne høre fra personer, som har taget særlige klimabevidste valg (eller det modsatte) på årets sommerferie. Skriv til sija@bt.dk

B.T. har de seneste dage fortalt om paradisøer, der drukner i affald, Torben Kristiansen, der får ondt i hjertet, når han får serveret sodavand med sugerør og William, der helt mistede lysten til at bade på grund af skrald på en græsk strand.

Og nu er der altså nye billeder og video fra ferieparadis fyldt med skrald.

Heidi Zachariassen er med sin familie på Karon beach på Phuket i Thailand.

»Og det er et trist syn, vi møder på stranden hver dag,« siger hun.

»Jeg kunne sagtens sende værre billeder af skrald, men det er her, vi 'ligger', når vi er på stranden. Trist trist trist...,« siger Heidi Zachariassen med familie, der med familien er på Karon beach i Thailand. Vis mere »Jeg kunne sagtens sende værre billeder af skrald, men det er her, vi 'ligger', når vi er på stranden. Trist trist trist...,« siger Heidi Zachariassen med familie, der med familien er på Karon beach i Thailand.

I bølgeskvulpene svømmer plastiklåg, plastikposer, flamingo, lightere, platiksnore og elastikker. Og der er ingen skraldespande nede på stranden. Dem skal man op på hovedvejen for at finde.

»Vi samler det op fra vandet og lægger det i bunker ved de små restauranter. Vi har også altid et bomuldsnet med, når vi handler, for at undgå de mange plastikposer,« siger hun.

Heldigvis har flere danskere også fået positive oplevelser på sommerferien.

Jesper Hedegaard fortæller, hvordan de alle steder på Bali får bambussugerør frem for dem af plastik.

Top 10: Engangsplastik fundet på strandene Knap halvdelen af det affald, der findes i havet, er engangsplastik. Vandflasker, hætter og låg Cigarethylstre Vatpinde Chipsposer/slikpapir Hygiejneprodukter (bind, tamponer mv.) Plastikposer Engangsservice og sugerør Plastikkopper og låg Balloner og ballonpinde Plastikbeholdere herunder emballage til fastfood Vatpinde, engangsservice, sugerør og ballonpinde kan snart blive forbudt, da alternativer, som ikke er lavet af plast, eksisterer. Kilde: EU-kommisionen

»Et enkelt sted var det endda af metal, så det kunne bruges igen efter opvask,« siger han.

På Gili-øerne, der ligger nabo til Bali, er de gået skridtet videre og bruger ikke længere plastikflasker til vand.

»Vi får derfor vand i jernflasker, som kan bruges igen og igen,« siger han.

Jesper Hedegaard er dog ikke blind for, at Bali og Gili-øerne også har problemer med plastik.

Stranden i Portugal er helt fri for affald. Vis mere Stranden i Portugal er helt fri for affald.

»Men det ser ud til, at de er begyndt at tænke i nye baner,« siger han.

Per Hector har i ferien kørt, gået og svømmet Portugal tynd. Ingen steder er de stødt på skrald.

»Vi har rejst mange steder, men for første gang er vi faktisk flove over, hvor svinet til Danmark er, når vi nu kan se, at det kan lade sig gøre i Portugal,« siger han.

Torben Kristiansen, afdelingschef i rådgivningsfirmaet Cowi, som kører affaldshåndteringprojekter i flere lande, mener, at man som forbruger godt må stille krav til rejsebureauerne.

Per Hector har ikke set skrald i Portugal. Foto: Privatfoto Vis mere Per Hector har ikke set skrald i Portugal. Foto: Privatfoto

»Det vil være helt naturligt at spørge det rejseselskab, du rejser med, hvordan de bidrager til en mere miljørigtig affaldshåndtering,« siger han.

Men ifølge Mikkel Hansen, som er pressechef i Nordens største rejsearrangør Tui, sker det faktisk sjældent.

»Det (hotellernes håndtering af affald, red.) er ikke et krav, vi helt konkret bliver spurgt ind til særlig ofte. Men vores klimakompensation har generelt set skabt en stor interesse for hotellernes arbejde med bæredygtighed. Derfor får vi tit spørgsmål, som drejer sig om, hvad det betyder, når et hotel er certificeret – og det kan jo bl.a. være affaldssortering,« siger han.

Tui har ikke haft noget med David Melbys rejse til Filippinerne at gøre.