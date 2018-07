David Davidian er en af de godt 60 danske brandfolk, der i øjeblikket befinder sig i Sverige for at bekæmpe de voldsomme skovbrande. »Det er voldsomt,« fortæller han.

Siden torsdag har danske brandfolk befundet sig i Sverige for at hjælpe til med at slukke de mange skovbrande, der har raseret i landet de seneste uger. David Davidian er en af dem, der har været med siden torsdag, hvor han og 26 andre danske brandfolk blev sendt over Øresund for at hjælpe vores naboland.

»Det er voldsomt tørt og varmt heroppe, så vi sørger for, at branden ikke spreder sig, ved at efterslukke i skovbunden og holde øje med, hvor det ryger,« fortæller han via telefon.

Han og de andre danske brandfolk befinder sig i Ljusdal nord for Stockholm, hvor det i første omgang var hensigten, de skulle være i tre dage. Men allerede dagen efter, den første danske delegation blev sendt af sted torsdag, besluttede det danske beredskab at sende yderligere 23 mand af sted søndag formiddag.

David Davidian i de svenske skove. Foto: Henrik Holm Raffenberg

»Man kan tydeligt se, at det har været voldsomt heroppe. Vi skal ikke mange kilometer væk fra vores base, før man kan se, at det har brændt, så langt øjet rækker. Der er flere kilometer på tværs af skoven, som vi holder øje med,« fortæller David Davidian, der har sin daglige gang som frivillig i Midtjyllands Beredskab.

Videoen i toppen af artiklen er optaget af Almunge Brandstation.

Da antallet af skovbrande i Sverige var på sit højeste, registrerede man 74 rundt om i landet. Det tal faldt til 43 søndag morgen på grund af regn og faldende temperaturer, og mandag morgen er det faldet yderligere. Ifølge SOS Alarm er der i øjeblikket 27 tilfælde, der er klassificeret som 'brand i terræn'.

Og selv om de danske brandfolks primære opgave består i at efterslukke i skovbunden og sørge for, at der ikke igen opstår skovbrande, er der ikke tale om en helt ufarlig opgave.

»Mange træer står stadig, fordi det hovedsageligt er vegetationen, der er brændt. Men det betyder også, at rodnettet er brændt over, så træerne står ikke særlig stabilt. Så det kan blive et problem, hvis det pludselig begynder at blæse,« fortæller David Davidian og tilføjer:

»Så det er langtfra sikkert at bevæge sig rundt heroppe. Man skal tænke meget over sin egen sikkerhed, fordi det samtidig er så ufremkommeligt. Der er store sten og klippestykker over det hele.«

Foto: Almunge Brandstation

Alle de udsendte brandfolk fra Danmark er frivillige. Med sig har de blandt anden en række slukningskøretøjer, pumper, vandkanoner, brandmandsdragter, røgdykkerudstyr samt fødevareforsyninger til de dage, de skal være i Sverige.

Svensk glæde over dansk indsats

Indsatsen fra de danske brandfolk vækker også glæde hos de svenske myndigheder. I Ljusdal, der er blevet døbt 'Danish territory', får danskerne stor ros med på vejen af den operative chef.

»Vores danske kolleger har gjort et kanonarbejde,« siger den operative chef, Hans Nornholm, til avisen Sydsvenskan.

Foto: Almunge Brandstation

Og svenskernes glæde over den danske indsats er heller ikke gået ubemærket hen hos de danske brandfolk. Ifølge David Davidian har deres tilstedeværelse betydet, at det svenske beredskab har været i stand til at frigive folk til andre steder i landet, hvor de har kunnet gøre mere gavn.

»De er meget glade for, at vi er her. Vi har jo alle det samme mål, og det er at få nedkæmpet de her brande. Så folk anerkender hinandens arbejde, og vi modtager hjælp mange steder fra i form af både mad, drikke og tøj,« fortæller David Davidian, der i øvrigt kun har sovet omtrent fire timer i døgnet, siden han ankom med sin deling til Sverige.

#forestfires Det danske brandhold i Sverige er indsat i et område døbt "Danish territory" af indsatschefen. Billeder fra nattens arbejde med at holde standsningslinjen med vandtankvogn og personel.

Samarbejde med flyvevåbnet og hjemmeværnet. @HBeredskab @OstSjBeredskab @BRSdk pic.twitter.com/ouDtQ6ghjc — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) 21. juli 2018

Trods hjælpen fra de danske brandfolk i Ljusdal, og selv om det i øvrigt regnede natten til mandag i området, er situationen ifølge den svenske tv-kanal SVT stadig ude af kontrol. Redningsleder i Ljusdal Kommune, Robert Strid, fortæller til mediet, at der lige nu er 150-160 mand, som arbejder på at få nedkæmpet brandene.

»Heriblandt personale fra politiet og militæret. Der er mange involverede,« lød det fra Robert Strid tidligere mandag.

De kommende dage forventes temperaturen igen at stige i området til over 30 grader, og det betyder, at man i øjeblikket frygter, at flere brande vil blusse op igen, og situationen bliver forværret.

Den danske indsats i Sverige forventes at vare ugen ud. Det er endnu uvist, om Sverige vil anmode om en forlængelse af den danske indsats.