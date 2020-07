Den britiske naturforsker og tv-stjerne David Attenborough på 94 år appellerer på britisk tv til, at folk donerer penge, så de to store zoologiske haver i London og Whipsnade kan komme sig over nedlukningen i forbindelse med covid-19.

Det skriver Reuters, der tilføjer, at det har kostet de to haver mange millioner at holde lukket under pandemien – ligesom det har været tilfældet i dyreparker over hele verden.

Videoen blev vist på BBC torsdag aften, og i den gør Attenborough opmærksom på det store videnskabelige arbejde, der foregår med udgangspunkt i The Zoological Society of London (ZSL), der dækker begge de to zoologiske haver.

Det videnskabelige arbejde omhandler både dyr, der er i begge de zoologiske haver, og dyr i deres naturlige omgivelser.

David Attenborough sammen med dronning Elizabeth, da han som den første englænder modtog den årlige Chatham House pris i 2019. Foto: Eddie Mulholland / Pool via REUTERS Vis mere David Attenborough sammen med dronning Elizabeth, da han som den første englænder modtog den årlige Chatham House pris i 2019. Foto: Eddie Mulholland / Pool via REUTERS

»The Zoological Society of London har gjort en fremragende indsats for at bevare og sikre vores viden om de vilde dyr i 200 år,« siger Attenborough ifølge Reuters.

Han nævner i indslaget, at de to zoologiske haver er hjem for mere end 20.000 dyr – mange af dem truede.

David Attenborough er, trods sin høje alder, stadig aktiv, og han er verdensberømt for sine naturprogrammer.

Organisationen ZSL har mistet mange penge efter cronavirussen. Pandemien, der fulgte, tvang begge zoologiske haver til at holde lukket.

Englands nye polarforskningsskib blev navngivet den 26. september 2019 - 'RSS Sir David Attenborough'. Foto: Peter Byrne / Pool via REUTERS Vis mere Englands nye polarforskningsskib blev navngivet den 26. september 2019 - 'RSS Sir David Attenborough'. Foto: Peter Byrne / Pool via REUTERS

Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at det har været nødvendigt.

I en separat pressemeddelelse har direktøren for ZSL, Dominic Jermey, sagt, at de to zoologiske haver ikke har mulighed for at indhente det tabte.

Heller ikke nu, hvor de har fået lov til at åbne igen – med social afstand og begrænset antal besøgende.