Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripals datter Julia "vågnede for en uge siden", oplyser hun.

Moskva. Julia Skripal, der har været alvorligt syg efter at være blevet eksponeret for nervegiften novichok, får det bedre dag for dag.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse, der er offentliggjort af britisk politi.

- Jeg vågnede for mere end en uge siden, og jeg er glad for at kunne sige, at jeg bliver stærkere hver dag.

- Jeg er taknemmelig for interessen for mig og for de mange beskeder med god bedring, jeg har modtaget, udtaler 33-årige Julia Skripal.

Hun beder samtidig offentligheden om ro.

- Jeg er sikker på, at I forstår, at hele episoden er lidt forvirrende, siger hun.

I pressemeddelelsen takker datteren hospitalet for deres "behandling og professionalisme".

Julia Skripal og hendes far, den tidligere dobbeltspion 66-årige Sergej, blev eksponeret for nervegiften novichok i den engelske by Salisbury den 4. marts.

Hans tilstand er fortsat kritisk.

Repræsentanter fra den britiske ambassade i Moskva mødtes onsdag med Viktoria Skripal. Her spurgte niecen til sin families helbred. Det oplyste britiske diplomater efterfølgende til det russiske nyhedsbureau Tass.

Onsdag aften afspillede russisk stats-tvs program "60 Minutes" en optagelse, der angiveligt er en telefonsamtale mellem Julia Skripal og hendes kusine i Rusland, Viktoria.

- Alt er fint med min far. Han hviler sig nu. Han sover. Alle har det godt. Der er intet, der ikke kan rettes op på. Jeg bliver udskrevet snart, lyder det fra en kvinde, der præsenterer sig som Julia Skripal.

Viktoria Skripal skal selv have henvendt sig med optagelsen. Det statslige tv kan dog ikke kan garantere, at den er autentisk, oplyser det.

Den britiske premierminister, Theresa May, var hurtigt ude og anklage Rusland for at stå bag nervegiftangrebet. Som reaktion besluttede Storbritannien at udvise 23 russiske diplomater.

USA, Canada og en lang række EU-lande fulgte siden Storbritanniens eksempel ved at udvise 150 russiske diplomater. Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.

/ritzau/Reuters