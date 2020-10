Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i månedsvis nedtonet alvoren af coronavirussens dødelighed for at undgå panik-tilstande. Det har præsidenten selv indrømmet.

Den strategi har dog kostet en coronasmittet, amerikansk mand livet. Det mener hans datter, Kristin Urquiza:

»Det er ubærligt, at han var alene. Han var sund og rask, før han fik coronavirus. Den eneste eksisterende 'sygdom' var, at min far stolede på Donald Trump. Og det kostede ham livet,« fortæller Kristin Urquiza til TV 2 og fortsætter:

»Jeg tilgiver aldrig præsident Trump for min fars død. Jeg tilgiver ham aldrig for de mange amerikanske liv, vi har mistet på grund af hans løgne om, hvor ufarlig virussen er.«

Donald Trump er selv blevet smittet med coronavirus, og har som følge af det været indlagt. Ifølge den amerikanske præsidents stabschef, Mark Meadows, har Donald Trump det så godt, at han trods smitten med coronavirus er klar til at genoptage sit arbejde. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Donald Trump er selv blevet smittet med coronavirus, og har som følge af det været indlagt. Ifølge den amerikanske præsidents stabschef, Mark Meadows, har Donald Trump det så godt, at han trods smitten med coronavirus er klar til at genoptage sit arbejde. Foto: ALEX EDELMAN

Kristin Urquizas far, som hed Mark Anthony Urquiza, døde i maj måned, og hans sidste dage tilbragte han i respirator, indlagt på sygehuset med coronavirus.

Kristin Urquiza beskriver overfor TV 2 sin far som meget stærk tilhænger af Donald Trump. Han havde stemt på præsidenten ved det seneste valg, og han stolede på ham.

Faren blev erklæret smittet få dage efter, at han havde besøgt en karaokebar sammen med sine venner.

Et besøg, som hans datter ellers havde forsøgt at tale ham fra, men faren havde lyttet til Donald Trump, og den amerikanske præsident mente, at det var sikkert at gå ud.

På sit dødsleje i hospitalssengen sagde Mark Anthony Urquiza ifølge hans datter, at han fortrød, at han havde stolet så meget på Donald Trump.

Kristin Urquizas historie er gået viralt i USA, og i forbindelse med demokraternes partikonvent i august blev hun inviteret til at holde en tale - og den rettede hun mod præsidenten.

Hun sagde, skriver TV 2, at USA er delt op i to. Det land, som Donald Trump bor i, og det land, hendes far døde i.

Ligeledes beskyldte hun direkte præsidenten for, med sine »uansvarlige handlinger« at have gjort coronavirussen værre.