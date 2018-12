En tabt retssag om forældremyndighed sendte den amerikanske kvinde Dorothy Lee Barnett på en 20 år lang flugt med sin datter Savanna.

Faren til Savanna anklagede hende for at være sindssyg, og derfor så Dorothy ingen anden udvej end at tage sit gode tøj og flygte til Europa.

Det hele startede, da Dorothy Lee Barnett blev gravid. Det skete kort efter, at hun og Harris Todd, Savannas far, var blevet gift, fortæller hun til 48 Hours.

Men Todd virkede ligeglad. Hans første reaktion var at bede Barnett om at få en abort. Da hun nægtede, stoppede han helt med at interessere sig for hende.

Kort efter fødslen blev parret skilt, men ifølge Barnett blev Todd vred, og som straf for, at hun havde forladt ham, søgte han om forældremyndigheden over deres 11 måneder gamle datter.

Han formåede at få en dommer overbevist om, at Dorothy Lee Barnett var sindssyg - på trods af at kun én læge ud af tre havde sagt, at der var noget galt med hende. Og hun kunne ikke anke sagen, for dommeren fik ifølge Dorothy Lee Barnett ikke indgivet de rigtige dokumenter.

Derfor så den desperate mor kun én løsning. Hun måtte stikke af - sammen med Savanna.

Under et af hendes aftalte besøg, hvor hun fik lov til at se datteren, tog hun hende under armen, ud i en lejet bil og til en tankstation, hvor hun farvede sit eget hår, så hun ikke kunne genkendes.

Fra tankstationen gik ruten direkte til lufthavnen.

Det hele var planlagt ned til mindste detalje - Dorothy Lee Barnett havde sørget for at have 10.000 dollars i kontanter - omkring 82.500 kroner - falske dåbscertifikater og falske pas til dem begge.

Med de nye dokumenter og den nye identitet steg hun på et fly mod Paris og så sig aldrig tilbage igen.

Turen til Paris blev startskuddet på 20 år, hvor Dorothy Lee Barnett kaldte sig Alex, en enlig mor med sin datter Samantha.

Flugten førte den lille familie vidt omkring, blandt andet til Sydafrika, hvor Barnett fandt sig en ny mand, Juan Geldenhuys, som hun fortalte sin hemmelighed til.

Kort efter blev de to gift og fik en søn sammen.

Efter 13 år på flugt var familien, som bestod af Juan Geldenhuys, Barnett, Savanna og broren Reece, endt i Australien, hvor Barnett endte med at blive skilt.

Stedfaren havde fundet sig en ny kæreste, som han levede sammen med, indtil han døde af knoglekræft.

For Barnett begyndte garnet at stramme sig om hende.

Hun havde fortalt sin hemmelighed til den forkerte veninde, som valgte at kontakte Savannas far i USA og fortælle ham, hvilket dæknavn Barnett gik under - en information, der gjorde det muligt for ham at finde frem til hende.

Derfor endte FBI en tidlig morgen i 2013 med at banke på hjemme hos Barnett. Savanna var begyndt på universitetet og blev derfor ringet op af sin mor, som fortalte hende, at hun var blevet anholdt.

Savanna fik historien og fandt ud af, at der var en rigtig god grund til, at hun aldrig havde haft kontakt til sin familie i USA.

Hun fik at vide, at moren havde kidnappet hende for at kunne være sammen med hende.

Forklaringen ville Savanna kunne finde i en gammel dagbog, moren specifikt havde skrevet til datteren i tilfælde af, at hun nogensinde skulle blive fanget.

I den kunne Savanna læse historien om, hvorfor hendes mor gjorde, som hun gjorde.

Det vendte op og ned på datterens liv.

Hun måtte genfinde sig selv og acceptere, at hun ikke er Samantha Geldenhuys. Hun er Savanna Lee Barnett.

Moren blev bragt til USA, hvor hun skulle for retten. Potentielt stod hun overfor 23 år i fængsel for kidnapning og to forhold om forfalskning af dokumenter.

Hun valgte at erkende sig skyldig i alle tre tiltaler, men slap nådigt med 21 måneder i fængsel og kom ud i 2015.

Savanna mødte sin far, men det var ikke udelukkende en god oplevelse. Den fortabte datter beskrev mødet som akavet, og de to endte med kun at give hånd.