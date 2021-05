Desperat forsøger hun at puste ilt ind i sin mors mund og ned i hendes lunger for at holde hende i live. Igen og igen.

Billederne af en indisk datter, der forsøger at give sin mor kunstigt åndedræt i et forsøg på at redde hende fra coronavirussen, er de seneste dage blevet delt gentagne gange på de sociale medier.

Udover at være billedet på en tragisk situation, hvor to døtre for tidligt må sige farvel til deres mor, er det også billedet på situationen flere steder i Indien, hvor man mange steder mangler behandlingsmuligheder og ilt.

Særligt i de nordlige egne, hvor landsbyerne ligger langt fra hinanden, og hvor hjælpen er endnu længere væk, hærger virussen for tiden. Det skriver to korrespondenter, der dækker området i Sydasien, for ABC News.

#CoronaVirus: इन दिनों पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है।ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बहराइच के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला को जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो लाचार बेटी ने मुंह से सांस देने का प्रयास किया। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा। pic.twitter.com/cODPxzT64o — amit singh (@Join_AmitSingh) May 2, 2021

»Vi kan ikke flygte herfra, så vi kæmper alene,« fortæller en beboer i landsbyen Kuwankheda i delstaten Uttar Pradesh.

Ifølge mediet er virussen ved at rive sig gennem hele samfund, hvor adgangen til sundhedsvæsnet »i bedste fald er ringe«.

I Kuwankheda fortæller beboerne, at omkring halvdelen af de 3.500 personer, der bor der, er ramt af sygdom. Men de kan ikke med sikkerhed sige, det er coronavirus, da der ikke er muligheder for at blive testet, og derfor bliver sygdomstilfældene ikke registreret.

»Vi er alle bange,« fortæller beboeren Dhurv Narayan Sachaan til ABC News.

En pige, der formodes at være smittet med covid-19, modtager ilt i Delhi. Foto: RAJAT GUPTA Vis mere En pige, der formodes at være smittet med covid-19, modtager ilt i Delhi. Foto: RAJAT GUPTA

»Der er ingen covid-19-teststeder eller sundhedsfaciliteter her. Når der er så mange problemer i byerne, hvem bekymrer sig så om landsbyerne,« lyder det fra den pensionerede læger Virendra Nath.

Det var også i Uttar Pradesh, at en datter angiveligt desperat forsøgte at redde sin mors liv ved at give hende kunstigt åndedræt, skriver Times of India.

Kvinden blev indlagt på et hospital i Bahraich, men hendes liv stod ikke til at redde.

Lørdag registrerede man i Indien for første gang under pandemien mere end 4.000 coronarelaterede dødsfald på ét døgn. I alt lød antallet på 4.187, hvilket bragte det samlede antal døde op på 238.279.

En kvinde fra Ahmedabad sørger, efter hun har mistet sin mand, der var smittet med covid-19. Foto: AMIT DAVE Vis mere En kvinde fra Ahmedabad sørger, efter hun har mistet sin mand, der var smittet med covid-19. Foto: AMIT DAVE

Samtidig var de daglige smittetal lørdag på over 400.000 for tredje dag i træk, hvilket sendte det samlede smittetal op på omkring 21,9 millioner.

Flere eksperter har dog udtrykt skepsis over for, om de officielle indiske tal er retvisende. Flere mener, at de reelle tal kan være markant højere, da der flere steder ikke er mulighed for at blive testet.

De voldsomt høje tal skal dog også ses i sammenhæng med, at Indien har 1,3 milliarder indbyggere.