En britisk datter, som myrdede sin egen far, er blevet frikendt for mord, efter at en jury vurderede, at hun handlede i selvforsvar.

Den 20-årige Jessica Breeze mistede besindelsen og stak sin far, den 49-årige Colin Brady, ned med en lang køkkenkniv i juni måned sidste år.

Knivstikkeriet skete i deres hus, og kniven gik 18 centimeter igennem hans venstre lunge. Det skriver Sky News.

Jessice Breeze græd som besat af lykke, da retten fandt hende ikke skyldig i mord.

Jessica Breeze, 20, who stabbed her father to death has been cleared of his murder https://t.co/H2e5pYiVuU pic.twitter.com/QbU3TWxQx1 — Ebenews (@Tobyglandolosis) February 4, 2020

Hun og hendes mor Kelly var i hjemmet i Middlesbrough, da hendes far pludselig fik et raserianfald.

Han angreb både sin datter og konen, da hun prøvede at stoppe ham. Ifølge begge kvinder truede han med at dræbe dem begge to.

Jessica, som var 19 år på det tidspunkt, greb en kniv og stødte den ind i hans ryg. Dog ikke for at dræbe ham.

»Jeg ville bare have ham til at stoppe,« fortalte hun juryen.

Anklagerne påstod, at hun stak kniven i ham, mens han var ved at forlade huset. Men hun kunne ikke selv huske, at hun stak sin far ned, lød forklaringen til juryen.

Den dødeligt sårede Colin Brady blev bragt til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

Dommeren fortalte Jessica Breeze efter frifindelsen, et hun nu var fri til at forlade bygningen i juryens øjne.

Umiddelbart efter blev hun omfavnet af familiemedlemmer, men andre forlod retten i tårer.

Jessica Breeze fortalte de forsamlede jornalister, at hun nu er lykkelig for, at det hele er overstået.

Ifølge hende har de sidste par måneder været »forfærdelige«.

Colin Brady havde en historie fuld af voldsomme episoder og flere domme for vold i hjemmet.