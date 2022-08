Lyt til artiklen

I byen Petaluma i Californien gjorde politiet sig tirsdag en gruopvækkende opdagelse.

Efter flere bekymrede naboer have slået alarm, tog de forbi en bolig på Windsor Drive for at tjekke velfærden hos en beboer, der boede i hjemmet, men som ikke var blevet set i flere uger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den lokale politikreds.

Da politiet, efter flere forgæves forsøg med ringeklokken, besluttede sig for at gå ind i hjemmet, fandt de en afdød kvinde inde i stuen.

Mere opsigtsvækkende var det dog, at en anden kvinde – i levende live – befandt sig i et soveværelse. Hun hævdede nemlig at være datter til den afdøde og kunne fortælle, at moderen var død af naturlige årsager i april 2021.

Kvinden, der i pressemeddelelsen beskrives som voksen, blev efterfølgende transporteret til et hospital, hvor hun modtog lægelig evaluering og behandling.

Da omstændighederne omkring dødsfaldet endnu er ukendte, indledte både Petaluma Police Department Investigations Team og medlemmer af Crime Scene Investigations Team en ransagning af hjemmet.

Liget blev overdraget til Sonoma County Sheriff's Coroner's Office med henblik på identifikation og yderligere undersøgelse.

Petalumas politi oplyser, at der for nuværende ikke er nogle mistænkte i sagen, ligesom den endelige dødsårsag er ukendt.