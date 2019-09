Datter af Nursultan Nazarbajev, som i tre årtier var enevældig præsident, skal lede Senatet.

Dariga Nazarbajev, som er datter af Kasakhstans tidligere præsident gennem mere end tre årtier, er nomineret til posten som leder af Senatet i det store land.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass med henvisning til præsidentens talsmand.

Det var Kasakhstans præsident, Kasym-Jomart Tokayev, der nominerede sin forgængers datter til posten.

I mere end 30 år sad Nursultan Nazarbajev som enevældig præsident i den tidligere Sovjet-republik Kasakhstan.

I marts gik han af og pegede på den tidligere diplomat, udenrigsminister og premierminister Kassym-Jomart Tokajev som sin afløser.

Tokajev fik omkring 70 procent af stemmerne ved et efterfølgende valg.

Nazarbajev var den første præsident i Kasakhstan, som har omkring 16 millioner indbyggere, og som er verdens niende største land i areal.

Tokajev har blandt andet fået gennemført en ændring af hovedstadens navn. Den er i år blevet omdøbt til Nur-sultan, efter at den tidligere hed Astana. Den største by er Almaty.

I Kasakhstan kontrollerer regeringen i vid udstrækning netværk og sociale medier.

Den 79-årige Nazarbajev blev i 2015 genvalgt med støtte fra knap 98 procent af vælgerne. Ved et valg i juni i år udpegede han den 66-årige tidligere diplomat Kasym-Jomart Tokajev som sin afløser og opfordrede alle til at stemme på ham. Tokajev fik 71 procent af stemmerne.

Der blev under valget foretaget mange anholdelser af fredelige demonstranter, rapporterede Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Dariga Nazarbajev har været i politik i en lang årrække, og hun anses for at være den første til at skulle efterfølge Tokajev, hvis der skete ham noget inden det næste valg i 2020.

