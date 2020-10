Demokraternes præsidentkanditat, Joe Biden, fører stort i meningsmålingerne. Det giver derfor høje odds på, at Donald Trump kan blive på præsidentposten i USA i en ny fireårsperiode.

Professor Bela Stantic, der er dataekspert, siger selv, at han ikke har forstand på politik. Men i en analyse, hvor han dykker ned i millioner af Twitter-beskeder og deres interaktion og formidlinger, er han kommet frem til et spektakulært resultat.

Det skriver norske Dagbladet.

Ifølge ham vil Trump nå de 270 valgmænd, der vil give ham et flertal og dermed fire nye år i Det Hvide Hus.

I Bela Stantics analyse, kan han ikke se at Trump er blevet negativ påvirket af hans coronasygdom. Foto: TOM BRENNER Vis mere I Bela Stantics analyse, kan han ikke se at Trump er blevet negativ påvirket af hans coronasygdom. Foto: TOM BRENNER

Han baserer sin forudsigelse på, at Trump klarer sig bedst i svingstaterne, og det kan blive ligegyldigt for Biden, at han får flest stemmer nationalt - præcis som man så det ved valget i 2016, hvor Hillary Clinton fik over en million flere stemmer end Trump, men i de 'forkerte' stater.

Bela Stantic, der er professor i computervidenskab ved Griffith University i Australien, er i denne uge kommet med en opdatering efter den seneste præsidentdebat og Trumps forløb med coronasmitte. Han tog udgangspunkt i svingstaten Florida.

»Billedet har ikke ændret sig siden sidste måned, men Trump er faktisk styrket i Florida. Der er grund til at tro, at dette er en tendens, der også gælder for andre stater,« siger Stantic i et nyligt interview ifølge det norske medie.

At Bela Stantics forudsigelser er interessante, skyldes i høj grad hans analyse af valget tilbage i 2016. Her forudså han valgresultaterne i ikke mindre end 49 ud af de 50 amerikanske stater. Han forudså også, a t briterne ville stemme for Brexit. I begge tilfælde modsatte han sig meningsmålingerne og fik ret.

Hey folks, our national polling average is now Biden +9.2, as compared with Biden +9.7 yesterday. What caused the change given that the national tracking polls were decent for Biden this AM? It's older polls dropping out of the average.https://t.co/cy51vc5isJ pic.twitter.com/13oHKIpiEo — Nate Silver (@NateSilver538) October 24, 2020

Forudsigelsen kommer på et tidspunkt, hvor Biden fører komfortabelt i meningsmålerne. 9,2 procentpoint lød føringen lørdag på til Biden, der også fører i størstedelen af svingstaterne.

Svingstaterne Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona vil højest sandsynligt være de afgørende af slagsen i denne valgkamp. Biden er i disse stater foran med 49,3 procent i gennemsnit over for 45,5 procent for Trump.

Men Bela Stantic holder fat i sin forudsigelse, da han mener, man meget mere præcist kan fange, hvad vælgerne rent faktisk synes på de sociale medier.

Det bliver afgjort på valgdagen 3. november, om dataeksperten får ret i, at Trump tager fire år mere som amerikansk præsident.