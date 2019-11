TikTok mistænkes for at dele data med Kina. Oplysningerne kan give præcise profiler af brugere, siger ekspert.

Video-appen TikTok, der er populær blandt børn og unge, indsamler en masse oplysninger om dens brugere.

Det vurderer it-sikkerhedseksperten Henning Mortensen, der er medstifter og formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Appen kan blandt andet holde øje med mails, geografi eller hvem brugeren er i kontakt med, forklarer han.

- Man kan lave en forholdsvis præcis profil af brugerne. Det kan man blandt andet bruge til at målrette reklamer med eksempelvis et politisk budskab, siger formanden.

På det seneste er TikTok blevet mistænkt for at dele brugeres data med den kinesiske regering.

Appen er ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance. Flere senatorer i USA frygter, at appen lagrer data fra amerikanske brugere i Kina.

Selskabet har sagt, at det er uafhængigt af den kinesiske stat.

Natten til onsdag holdt senatet i USA en høring, hvor det ikke er alle, der er overbevist.

Om der er hold i bekymringen er svært at vurdere, påpeger it-sikkerhedseksperten.

- Generelt sat er det sådan, at der kan være en anden lovgivning i de moderlande, hvor selskaberne er fra, end den, vi har i EU. Det gælder både I Kina og i USA, siger Mortensen.

Det kan ifølge eksperten betyde, at selskaberne kan blive pålagt at udlevere de her data.

- Det kan være utrygt, når det er i et land, der ikke har en demokratisk tradition med kontrolinstanser som domstole og så videre, der minder om danske.

Appen bliver brugt af op mod 200.000 unge ned til ti år i Danmark. Den bruges blandt andet til at mime til sange, man selv vælger.

Går danske forældre med en bekymring om, at deres børns data kommer i fingrene på de forkerte, er der råd at hente, påpeger Henning Mortensen.

- Når man installerer apps kan man gå ind i indstillinger på telefonen og bestemme, hvad appen må få adgang til. Det er i telefonens styresystem. Det bør man gøre hver gang, man installerer en app, siger han.

