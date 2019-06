En anonym har købt et eksemplar af Charles Darwins berømte bog om, hvem der overlever i naturen.

En førsteudgave af Charles Darwins bog "Origin of Species" - "Arternes Oprindelse" - er solgt på auktion for godt en halv million dollar.

Det er mere end dobbelt så meget, som auktionshuset Bonhams havde ventet.

Bogen er fra 1859.

Der var tale om en onlineauktion, som sluttede ved midnat torsdag. Køberen er anonym, men vedkommende har betalt 500.075 dollar for bogen - næsten 3,3 millioner kroner.

Bogens fulde titel er "On the Origin of Species by Means of Natural Selection".

Denne udgave har været i privat eje i næsten 100 år.

Charles Darwin var en britisk naturforsker og biolog, der udviklede teorier om arternes overlevelse.

Det er teorier, der er gangbare den dag i dag.

Darwin observerede fugle, planter og fossiler rundt om i verden. Han sagde, at de arter, der er bedst til at tilpasse sig, klarer sig bedst og overlever, og det er denne måde, livet udvikler sig på Jorden.

Der er tale om en naturlig udvælgelse.

For 160 år siden var det en revolutionerende videnskabelig teori, og den regnes for en milepæl i den videnskabelige historie.

Den stødte sammen med læren fra forskellige etablerede religioner.

Det eksemplar af bogen, som blev solgt på auktion, er et eksemplar fra det første oplag, der blev sendt til Darwins familie og venner kort efter udgivelsen.

Den første ejer af bogen var den tyske botaniker Robert Caspary, hvis arbejde også behandles i Darwins publikationer.

Casparys eksemplar blev solgt i begyndelsen af det 20. århundrede til den engelskfødte psykolog og professor ved Cornell University i New York Edward Bradford Titchener, siger auktionshuset.

Charles Darwin, der blev født i Shropshire i England i 1809, døde i Kent i England i 1882.

Han er begravet i Westminster Abbey i London, Storbritanniens hovedstad.

