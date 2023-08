19-årige Danylo flygtede fra krigen, da den brød ud i Ukraine. Han søgte mod Italien, hvor han nu gennemgår et nyt mareridt.

I Milano blev han og fem andre overfaldet for en uge siden, efter de havde været på udflugt.

Det siger Danylo Shydlovskyi om hændelsen, der skete på Garibaldi-stationen i Italien, i et interview med avisen Il Giorno.

Her blev han ifølge eget udsagn sammen med sine venner passet op af en gruppe på omkring 40 personer, der gik til angreb med våben.

Danylo blev skåret i ansigtet og syet med 30 sting.

»Det vil påvirke mig i et år. Jeg skal have såret under kontrol, og de skal fjerne stingene. Og så skal jeg i gang med plastikkirurgiske behandlinger, for arret i mit ansigt er meget tydeligt,« siger han.

Ved sin side sidder hans mor, som har boet i Italien i syv år, og som troede, at hendes søn ville være sikker i Milano.

»Men paradoksalt fandt han en krig her og er endt i helvede,« siger hun.

Danylo på hospitalet efter overfaldet. Vis mere Danylo på hospitalet efter overfaldet.

Da overfaldet var sket, blev Danylo efterladt i en blodpøl, hvorefter gerningsmændene flygtede fra stedet.

Politiet er nu blandt andet i gang med at gennemgå overvågning fra stedet i håb om at kunne placere et ansvar.

»Jeg håber, at politiet vil være i stand til at finde dem, der gjorde det.«

»I dag skete det for mig, i morgen kan det ske for en anden. Jeg gennemgår nogle forfærdelige dage, og ingen fortjener dette,« siger Danylo.