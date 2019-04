En undersøgelse viser et fald i andelen af danskere, der ønsker migration på dagsorden til EU-parlamentsvalg.

Andelen af danskere, der mener, at migration skal være på dagsorden under den kommende valgkamp til europarlamentsvalget i maj, er faldet med 14 procentpoint siden september.

Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer, hvori 27.966 EU-borgere fra 15 år og opefter er blevet interviewet om EU og det kommende valg. 1049 danskere har deltaget.

I undersøgelsen sammenligner Eurobarometer de nye resultater med tal fra dets forrige rundspørge i september.

41 procent af de adspurgte danskere mener, at migration skal prioriteres i valgkampen - hvilket er under EU-gennemsnittet på 44 procent. Samtidig er faldet i interesse for migration siden september størst i Danmark.

Størstedelen - 68 procent - af de adspurgte danskere mener, at klimaforandringer bør have en central plads i EU-valgkampen.

På tværs af EU-landene har klimaforandringer siden september overhalet migration og anses nu som det fjerdevigtigste emne, kandidaterne bør tage op i maj.

Økonomi og vækst, ungdomsarbejdsløshed og kampen mod terror er de tre vigtigste temaer ifølge de 27 medlemslandes borgere.

I undersøgelsen er der desuden blevet spurgt til, hvor sikker man er på at stemme til det kommende parlamentsvalg.

Der er blot fire lande, hvor mere end halvdelen siger, at de med al sandsynlighed vil stemme. Her ligger Danmark i top med Holland, Sverige og Belgien.

I undersøgelsen kædes det sammen med, at 80 procent af danskerne mener, at deres stemme bliver hørt i EU. Det gælder kun 51 procent, når man ser på unionen som helhed.

Når de selv skal forklare deres grundlag for at stemme, nævner 62 procent af danskerne, at det er ens pligt som borger.

Ved det seneste EU-parlamentsvalg i 2014 var det dog kun 56,3 procent af danskerne, der smed en stemmeseddel i urnen.

Eurobarometerundersøgelsen er den sidste af sin slags, inden parlamentsvalget løber af stablen 23. til 26. maj.

/ritzau/