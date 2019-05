32 procent af danskerne ved, hvad biodiversitet er. I Sverige er det 73 procent. Bevidstheden er dog stigende.

41 procent af EU-borgerne har hørt om biodiversitet og ved, hvad det er.

I Danmark gælder det kun 32 procent. Unge danskere mellem 15-24 år er mindst bevidste - kun én ud af fem ved, hvad biodiversitet er.

Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer, hvor 27.643 EU-borgere er blevet interviewet om deres viden og holdninger til biodiversitet.

Svenskerne topper undersøgelsen. Her kender 73 procent af befolkningen til biodiversitet. Og her er de unge langt bedre med - 70 procent af de svenske 15-24-årige har svaret ja til at have hørt om biodiversitet og vide, hvad det dækker over.

Bevidstheden er dog steget i både Danmark, Sverige og i EU som helhed, siden den seneste Eurobarometer-undersøgelse om emnet blev lavet i 2015.

Andelen af biodiversitetsbevidste danskere er steget med 9 procentpoint, som dog er under EU-gennemsnittet på 11 procentpoint.

Når det kommer til at forstå værdien af biodiversitet, halter danskerne mindre efter, men er stadig under EU-snittet og Sverige.

58 procent af danskerne er således enige i, at biodiversitet er uundværlig for produktion af goder som mad, råmaterialer og medicin. Det gælder 66 procent af svenskerne og 61 procent af EU-borgerne.

Tallet er dog også stigende for alles vedkommende i denne kategori.

/ritzau/