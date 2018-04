Omkring 151 danskere og svenskere, der har holdt ferie i det solrige Sharm el-Sheik, har været strandet i Egypten siden fredag.

De er kunder hos Atlantis Rejser og DAT, og søndag morgen dansk tid venter de stadig på at kunne flyve hjem.

Den oprindelige plan var, at flyet skulle afgå fra Sharm el-Sheik med destination i København fredag eftermiddag, men tekniske problemer gjorde, at passagerene har måttet ventet stort set hele weekenden på at komme hjem til Danmark.

Er du en af danskerne, der er strandet i Egypten, så kontakt BT på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Kommunikationschef Pernille Ammitzbøll fortæller til BT, at der er tale om en meget uheldig og helt ekstraordinær situation. Men kundernes sikkerhed har haft førsteprioritet.

»Først og fremmest vil jeg sige, at vi er meget kede af situationen. Det er meget sjældent med så voldsom en forsinkelse. Normalt er vi i luften efter 24 timer. Der er et teknisk problem, og kaptajnen vurderer, at det ikke er klogt at flyve af sikkerhedsmæssige årsager,« siger Pernille Ammitzbøll.

Gæsterne bliver indlogeret på et firestjernet hotel med all inclusiv, hvor rejseselskabet dækker alle udgifter. Men da kaptajnen gennemgik flyet for anden gang lørdag var den gal igen.

»Han konstaterer, at flyet ikke er klart, og han vil ikke tage afsted i et fly, der ikke lever op til hans forventninger,« siger kommunikationschefen.

Hun fortæller, at de har anskaffet et nyt fly, der kommer hele vejen fra Aarhus. Derfor kommer passagerene først til at flyve hjem i nat.