En gruppe danskere har skabt røre i Norge, efter de på besynderlig vis fik forvildet sig ud på en skiløjpe i deres bil.

»Jeg måtte stoppe og spørge, hvad i alverden de havde gang i. Man skal jo ikke køre bil på en ny-repareret løjpe.«

Sådan lyder det fra skiløberen Tor Gundersen, der blev noget forundret, da han og andre norske skiløbere så bilen komme trillende op ad løjpen ved Maridalsvannet i Oslo.

Han fortæller det norske medie VG, at personerne i bilen talte engelsk og dansk, og at de havde droner med, fordi de skulle skyde noget film af jernbanen i nærheden.

Danskerne i bilen insisterede på, at de havde fået tilladelse af lokale myndigheder til at køre rundt på løjpen. Det troede Tor Gundersen ikke på, så han tog kontakt til byens miljøagentur, da han var færdig med sin skitur.

Og rigtigt nok: Danskerne havde stukket ham en plade.

»Jeg har tjekket, om der er givet nogen køretilladelse fra os, og det er der ikke. Det er strengt forbudt,« siger Knut Johansson, sektionschef i Bymiljøagenturet i Oslo kommune, til Nordre Aker Budstikke.

Ud over at være ulovligt er det også ekstremt ødelæggende at køre bil på løjpen, udtaler han.

Her havnet danskene i skiløypa - med bil... https://t.co/GA1MfV45SH — VG (@vgnett) January 9, 2019

Danskerne var på opgave for firmaet Yara, der blandt andet producerer og sælger kunstgødning. De erkender, at de havde hyret gruppen til at skyde noget film, men benægter, at de havde instrueret dem i at køre på skiløjpen.

Firmaet undskylder på danskernes vegne og oplyser, at de nu har bedt det danske produktionsselskab tage kontakt til bymiljøagenturet.

Skiløberen Tor Gundersen giver ikke meget for de danske bilister.

»Jeg synes, det er håbløst. Selvom du er dansk, så ved du, hvordan et skispor ser ud,« siger han.