Den verdensomspændende coronakrise har i månedsvis lagt en voldsom dæmper på rejseaktiviteten og dermed turismen for mange lande.

Thailands paradisiske strande plejer at være blandt danskernes favoritdestinationer, men restriktioner og karantæneperioder i landet har bremset rejselysten.

Tilbage i august begyndte myndighederne i Thailand at eksperimenterer med at sætte turister i 14-dages karantæne på et ferieresort med begrænset udgang.

Her ville der være en lukket zone omkring hotellet med en afgrænset adgang til stranden for de gæster, der venter på grønt lys til at rejse videre rundt i landet.

Det har formodentlig ikke været det trækplaster, som Thailand håbede på, og derfor har de nu annonceret et nyt initiativ, hvor danske turister også er velkomne.

Ifølge mediet Standby kan tilrejsende bruge deres karantæneperiode, som stadig er to uger lang, på et golfresort.

Det er ikke alle lande, hvis borgere har fået grønt lys til at besøge Thailand, men Danmark og Norge er nu tilføjet til listen, hvorimod Sverige stadig må vente.

Udenrigsministeriet fraråder dog stadig alle rejser til Thailand, som er rød på Rejsevejledningen ligesom resten af verden.

Det noget mere attraktive tilbud betyder, at turister, som vil besøge landet, bliver kørt ud til et af de seks udvalgte golfresorts, som er lukket for andre.

De første dage er dog stadig isoleret, indtil man på tredjedagen kan fremvise en negativ pcr-test.