»Vi frygter, de lukker den spanske grænse, inden vi når at komme ud.«

Sådan lyder det for et bekymret dansk forældrepar, der lige nu er fanget på Gran Canaria.

Josephine, Benjamin og deres treårige datter rejste sidste onsdag på en uges charterferie til Gran Canaria.

Parret havde overvejet at blive hjemme, men fordi Spanien på daværende tidspunkt ikke var ‘rød zone’, så dækkede deres rejseforsikring ikke, hvis de aflyste turen.

Allerede fredag eftermiddag begyndte Benjamin og Josephine dog at blive nervøse, og efter statsministerens pressemøde klokken syv fredag aften stod det klart, at de gerne ville hjem så hurtigt som muligt i tråd med myndighedernes anbefalinger.

Men det er ikke lige sådan for danskere, der opholder sig i udlandet, at komme tilbage til Danmark.

B.T. har fået en række henvendelser fra læsere i hele verden, der lige nu kæmper for at finde ud af, hvordan og hvornår, de kan komme hjem.

Heriblandt er veninderne Jeanette Wetten og Malene Bøgh, der er på backpackertur i Asien. De skulle oprindeligt være rejst hjem fra Thailand den 24. Marts, men skyndte sig at ændre planer efter Statsministerens pressemøde fredag.

Jeanette Wetten (til højre) og hendes veninde Malene Bøgh (til venstre) nåede at få sol og ferie, inden deres rejse pludselig måtte afbrydes før tid. (Privatfoto)

»Vi vil bare gerne hjem, inden de lukker det hele ned,« fortæller Jeanette Wetten.

Hun og veninden har selv planlagt rejsen, så de startede med at tage kontakt til deres rejseforsikring, som gerne ville hjælpe, men anbefalede, at de prøvede at få ombooket deres billet gennem Norwegian.

»Men når man prøver at tage kontakt til Norwegian, ryger man bagerst i køen, fordi der er så længe til vores planlagte hjemrejse,« fortæller Jeanette Wetten.

De to veninder tog derfor en hurtig beslutning og skyndte sig at bestille en flyrejse hjem fra Bangkok i midten af næste uge.

De to veninder var hurtige til at booke en tidligere flybillet hjem og flyver efter planen onsdag i næste uge fra Bangkok. (Privatfoto)

»Vi har skyndt os ind og booke, inden alt blev taget, og det lykkedes os at finde noget ordentligt til en rimelig pris,« siger Jeanette Wetten.

Så heldige har Josephine og Benjamin på Gran Canaria ikke været.

»Der er totalt udsolgt hos flyselskaberne, og vi tør ikke booke en hjemrejse med mellemlandinger, hvis vi risikerer at skulle i karantæne i det land, vi mellemlander i,« fortæller Benjamin.

Han og hans kone har fået at vide af Spies, at de bliver fløjet hjem torsdag i næste uge efter planen.

Et screenshot af udenrigsministeriets side, som Jeanette Wetten tog, da hun og veninden prøvede at holde sig orienteret om, hvordan de skulle forholde sig. »Jeg synes konsekvent, at det har virket som om, de har været et skridt bagefter, og det har været meget svært at få information,« fortæller hun.

Spies har altså ikke valgt at fremrykke hjemrejsen i kølvandet på nedlukningen af Danmark, og det frustrerer ægteparret, der er bange for, de pludselig ikke vil kunne komme ud af Spanien.

»De andre gæster på hotellet fortæller, at Bravo Tours har sendt fly ned efter dem. Jeg forstår ikke, hvorfor Spies ikke gør det samme,« siger Benjamin, der fortæller, at der er mange danskere på hotellet, og stemningen er ‘lidt panikagtig’.

Parret har også søgt hjælp hos deres rejseforsikring, men her er der heller ikke nogen, som kan svare på spørgsmål, fortæller de frustrerede.

»De kunne dog fortælle så meget, at valgte vi ikke at følge myndighedernes anbefaling og rejse nu, så gjaldt vores forsikring ikke,« siger Benjamin og fortæller, at parret med den udmelding føler sig totalt fanget.

Kommunikationschef i Spies siger til B.T., at man lige nu arbejder på at få lagt planer, så alle danskere kan komme hjem.