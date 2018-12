Et EU-lovforslag kan presse den danske velfærdsmodel. En række danske EU-parlamentarikere kæmper imod.

Flere danske partier i Europa-Parlamentet håber på at ændre i et lovforslag, som kan ende med at have alvorlige konsekvenser for den danske velfærdsmodel.

Derfor har de samarbejdet om at samle opbakning til at genåbne forhandlinger af lovforslaget.

De nye regler, der altså endnu ikke har været til afstemning, lægger op til, at EU-borgere kan få dansk dagpengeret efter bare én dags arbejde i Danmark.

De vil også få lov til at tage dagpengene med ud af Danmark i op til seks måneder.

Morten Løkkegaard (V), der sidder i den liberale Alde-gruppe, er en af initiativtagerne til at samle opbakning imod forslaget.

Hvis lovforslaget, som det ser ud nu, går igennem, vurderer han, at det vil "skade Danmark".

- Vi har en god, gennemarbejdet og velfungerende arbejdsmarkedsmodel. Hvis der bliver rykket afgørende ved præmisserne i den model, er der en fare for, at den bryder sammen.

- Vi løber en væsentlig risiko for, at det system, vi kender, ikke kan holde til det. Det er fuldstændigt åndssvagt, siger Morten Løkkegaard.

Hvis ikke danskerne lykkes med at samle tilstrækkelig opbakning til at genåbne forhandlingerne, vil selve lovforslaget formentlig ryge til afstemning i en af de kommende plenarsamlinger.

Tirsdag i parlamentet finder de ved en afstemning ud af, om missionen er lykkedes.

Og det er en svær mission, for som det ser ud nu, er der en overvægt af lande, som ser fordele snarere end ulemper ved de foreslåede nye regler.

Morten Løkkegaard påpeger, at danskerne møder opbakning hos lande med lignende systemer såsom de nordiske og Holland. Men europaparlamentariker Ole Christensen (S) tvivler på, at de får nok opbakning.

Han frygter, at det kan øge EU-skepsissen i Danmark, hvis lovforslaget går igennem. Det "går for langt", lyder vurderingen.

- Der skal være bedre balance i det. Umiddelbart kommer folk ikke til Danmark for at få dagpenge. De kommer for at arbejde.

- Men vi skal helst også sikre os, at der ikke er nogen, der begynder at spekulere i, hvordan vores dagpengesystem ser ud, siger Ole Christensen.

Europaparlamentariker Anders Vistisen (DF) kalder den mulige lovændring "en kæmpe underminering af den danske velfærdsmodel".

Han vil også have lovforslaget genåbnet for ændringer. Han tror dog ikke meget på det.

- Vi har erkendt, at slaget er tabt. Det her er jo bare en desperat sidste handling, fordi vi skal forsøge alt. Men resultatet bliver, at EU i højere grad kommer til at diktere vores velfærdssystemer, siger han.

Afstemningen om at genåbne lovforslaget er på dagsordenen takket være den danske indsats. Afstemningen finder sted i Strasbourg lidt over middag.

/ritzau/