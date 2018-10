Det islandske flyselskab Primera Air er gået konkurs. Det efterlader flere danskere, der har penge til gode hos flyselskabet, med en række spørgsmål.

Meldningen om flyselskabets konkursbegæring indftraf mandag aften i en pressemeddelelse udsendt af flyselskabet. Det har efterfølgende skabt vrede hos flere danskere, der fortæller, at de har penge til gode hos flyselskabet. B.T. har efterfølgende talt med nogle, der uddyber deres sag mod Primera Air.

Mia Kyhl-Hammergart var i 2017 på Kreta med sin mand og to børn. Deres fly blev forsinket, hvorefter de søgte kompensation og havde krav på 1600 Euro - næsten 12.000 danske kroner.

»Vi fik godkendt kompensationen og skulle blot sende vores kontooplysninger, så vi kunne få udbetalt pengene. Vi hørte dog aldrig noget ,« fortæller hun.

Primera Air blev grundlagt i 2009. Foto: SCHÜTZE RENÉ Vis mere Primera Air blev grundlagt i 2009. Foto: SCHÜTZE RENÉ

Efterfølgende tog Mia Kyhl-Hammersgart kontakt til Air Help, der hjælper med kompensationer i forbindelse med flyrejser. Det har dog heller ikke hjulpet, og nu regner Mia Kyhl-Hammersgart ikke med at få kompensationen udbetalt.

»Det er latterligt, fordi vi har krav på en kompensation. Nu tager vi kontakt til Air Help igen, og så må vi se, om de kan gøre noget. Der er jo nok mange, der skal have udbetalt penge.«

En anden, som B.T. har talt med, fortæller om en tilsvarende situation. Birthe og hendes mand skulle i sommers fra Billund til Kreta. Flyvet var dog elleve timer forsinket, hvilket gjorde, at parret søgte erstatning. I dag har de 800 Euro - knapt 6000 danske kroner - til gode hos Primera Air.

»Vi fik hjælp i sagen af flyforsinkelse.dk. De sagde, de ville gå videre med sagen. Vi skulle blot skrive, hvad der var sket,« fortæller Birthe til B.T.

Uddrag af den mail, som Birthe modtog d. 25. september 2018. Her fremgår det, at Primera Air, ifølge flyforsinkelse.dk, ikke har reageret på Birthes kompensationssag. Vis mere Uddrag af den mail, som Birthe modtog d. 25. september 2018. Her fremgår det, at Primera Air, ifølge flyforsinkelse.dk, ikke har reageret på Birthes kompensationssag.

I sidste uge fik de dog følgende besked fra flyforsinkelse.dk: 'Vi har trods gentagne henvendelse ikke fået svar fra Primera Air Scandania A/S på vores krav om kompensation på din forsinkede rejse. Vi vil derfor nu sende sagen videre til vores advokat, som vil indgive sagen for retten', skrev flyforsinkelse.dk i mailen.

Nu forventer Birthe ikke at se skyggen af pengene, efter flyselskabet er begæret konkurs.

»Og det er rigtig, rigtig træls,« fortæller Birthe til B.T.

Grundet den igangværende konkurssag har det ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Primera Air.