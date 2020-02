Søndag aften landede et fly i Roskilde med 10 danskere, som er blevet evakueret fra Kina.

Karsten Dan Andersen var ikke med om bord. Og som tingene ser ud lige nu, er der lange udsigter til, at han igen er fri af sin 'husarrest' i Wuhan.

Hans flybillet hjem har nemlig datoen 1. april.

»Planen var jo, at jeg skulle være herude til 1. april, hvor vi blandt andet skulle rejse lidt rundt,« siger Karsten Dan Andersen, som er i Kina for at besøge sin kinesiske kæreste, Hefang.

Karsten Dan Andersen og hans kinesiske kæreste, Hefang, når de bevæger sig rundt i byen Wuhan, som er ramt af coronavirus. Foto: Karsten Dan Andersen Vis mere Karsten Dan Andersen og hans kinesiske kæreste, Hefang, når de bevæger sig rundt i byen Wuhan, som er ramt af coronavirus. Foto: Karsten Dan Andersen

Men den oprindelige plan blev ødelagt af coronavirus, der sandsynligvis er opstået på et dyremarked i Wuhan, hvor de opholder sig.

»Nu kan vi ikke andet end at sidde herhjemme i lejligheden,« siger Karsten Dan Andersen på en meget skrattende Skype-forbindelse.

Normalt er der ellers god netdækning i Wuhan. Men når alle byens borgere – ligesom Karsten og hans kæreste – er nødsaget til at bliver inden døre og isolere sig fra andre mennesker, er nettet hårdt belastet.

Derfor forsvinder hver andet ord i Skype-samtalen.

Gaderne er mere eller mindre tomme, og hvis man endelig vover sig ud, pakket godt ind i tøj og masker, forsøger alle at undgå hinanden.

Selv har han kun været ude at handle to gange siden den 22. januar.

Lige nu sidder han i sin lejlighed og holder øje med gaden.

Og for første gang i 12 dage får han pludselig øje på en bus.

Tomme gader i Wuhan. Foto: Karsten Dan Andersen Vis mere Tomme gader i Wuhan. Foto: Karsten Dan Andersen

»Der kører jo nogle få scootere rundt, men ellers har gaderne virkelig været øde,« siger han overrasket over, at der netop i dette øjeblik kører en bus forbi.

Som tingene ser ud lige nu, er han ret klar til at rejse hjem til Danmark.

Hjemme har han to voksne børn, et barnebarn og et barnebarn mere på vej.

Alligevel var han ikke med på det fly, som søndag aften evakuerede danskere fra Kina.

For selvom både Udenrigsministeriet og den danske ambassade har været søde til at hjælpe ham, så er der nogle regler, de skal følge.

For at blive evakueret skulle Karsten Dan Andersen derfor skrive under på en erklæring, hvoraf det fremgår, at Udenrigsministeriet lægger ud for evakueringen, og at ministeriet efterfølgende ville kræve refusion.

»Jeg er stærkt forundret over, at reglerne er, som de er. Især når man vurderer, at det er så alvorligt, at de gerne vil have os hjem,« siger Karsten Dan Andersen og fortsætter:

»Jeg synes, at det er risikabelt at underskrive sådan et dokument uden at kende beløbet.«

Lige nu er det dog hans eneste mulighed for at komme ud af byen Wuhan, da han uden hjælp fra danske myndigheder ikke kan få lov at forlade byen.

Den flyrute over Paris, som han 1. april har billet til, er aflyst på ubestemt tid.

Har du fortrudt, at du ikke skrev under, så du var i Danmark nu?

»Nej, overhovedet ikke. Det ville jo kunne komme til at koste mig mange penge,« siger han.

I stedet håber han på, at trafikken ud af byen bliver åbnet igen. Selv om han ikke selv tror på, at det bliver i februar.

»Men på et eller andet tidspunkt er de jo nødt til at åbne op igen. Så vil jeg forsøge at få lavet min flybillet om, så jeg kan rejse hjem,« siger han.

Det har han også afstemt med sin kæreste, også selvom hun ikke kan rejse med.

»Lige nu lader den kinesiske stat ikke kinesere rejse ud af landet,« siger han.