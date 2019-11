Støtten til EU's store handelsaftaler er voksende, viser EU-undersøgelse, og den er særligt stor i Danmark.

Torsdag træder en stor handelsaftale mellem EU og Singapore i kraft.

Det sker i umiddelbar forlængelse af en undersøgelse fra Eurobarometer af opbakningen til EU's handelsaftaler. Opbakningen er voksende.

Danskere er generelt meget positivt stemt over handelsaftaler som den med Singapore.

81 procent af de adspurgte i Danmark er enten helt eller overvejende enige i, at EU er bedre til at forsvare handelsinteresser, end hvis Danmark skulle forsøge at indgå sådanne aftaler på egen hånd.

- Jeg er stor tilhænger af fri, fair og bæredygtig handel. Et flertal af danskerne er tilsyneladende helt enige. Derfor er der al mulig grund til at fejre, at EU har indgået endnu en handelsaftale, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig udtalelse.

Han hæfter sig især ved, at "aftalen forpligter begge parter til at overholde internationale konventioner om arbejdstagerrettigheder og miljø".

Netop disse spørgsmål har tidligere været årsag til store demonstrationer og blokader af handelsaftaler. Det var tilfældet med en aftale med Canada (Ceta) for et par år siden.

EU-landenes udenrigs- og handelsministre skal torsdag drøfte international handel i Bruxelles.

Et af emnerne på dagsorden er handelsrelationen til USA, der går imod fri handel. USA har de seneste år indført handelsbarrierer i et forsøg på at beskytte egne virksomheder og arbejdspladser.

- I en tid præget af øget protektionisme sender vi et vigtigt signal til hele verden om, at EU bliver ved med at indgå nye bilaterale handelsaftaler, siger Kofod.

EU har indgået knap 40 handelsaftaler med lande over hele verden. Opbakningen til disse aftaler er på EU-plan steget 16 procentpoint siden en lignende undersøgelse for ti år siden.

EU-Kommissionen har ifølge handelskommissær Cecilia Malmström arbejdet på at skabe større åbenhed i processen.

- Da jeg overtog jobbet for fem år siden, var der udbredt kritik af international handel og EU-Kommissionens måde at håndtere forhandlingerne på. Derfor besluttede vi at ændre måden, vi fører handelspolitik, siger hun i en skriftlig udtalelse.

/ritzau/