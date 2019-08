Halvtreds meter høje flammer og en padehatformet røgsøjle, der mest ligner den slags søjle, der opstår efter en atombombe er sprunget.

Det er virkeligheden på Gran Canaria lige nu, hvor en voldsom brand hærger. En brand, som 66-årige Lars Worm og hans hustru kan se fra deres terrasse i bjergene blot 10 km derfra.

»Vi går op på terrassen og tjekker branden måske 20 gange om dagen. Vi kan se røg hele tiden. Nu er der ikke mere udrykning, men vi kan se blå blink om aftenen og om natten,« fortæller Lars Worm, der er ejendomsmægler på øen.

Han har boet i en forstad til byen Santa Brigada med sin hustru, Birte, i fire år, og det er ikke første gang, han oplever en brand på den populære ferieø, men denne er klart den værste, mener han.

Foto: ELVIRA URQUIJO A. Vis mere Foto: ELVIRA URQUIJO A.

Selv var han med til at plante titusind nye træer, efter at en voldsom brand havde ødelagt et stort område af øen i 2017, og derfor ved han også, hvilke følger en brand af denne kaliber kan have:

»Jeg elsker naturen og var i forvejen ked af det efter 2017-branden. Jeg ved, hvordan det ser ud efter sådan en brand. Det er, som hvis du ser en film med en atombombe. Alt er ødelagt. Det er en helt forfærdelig situation.«

Lige nu er 1100 brandfolk, 14 fly og helikoptere ude for at bekæmpe branden, der på blot 48 timer har hærget 6.000 hektar. Det svarer til 12.000 fodboldbaner.

Det oplyser myndighederne på den spanske ø Gran Canaria ifølge DR.

Foto: ANGEL MEDINA G. Vis mere Foto: ANGEL MEDINA G.

8.000 personer er blevet evakueret, og to af dem bor lige nu hos Lars Worm og hans hustru.

»Vi har venner, der er blevet evakuret fra Valleseco. De kom hjem til os søndag aften. Der bor 4.000 mennesker i deres by, der alle er blevet evakureret. Politiet har gået rundt og banket på dørene hos indbyggerne, for at være sikre på, at de kom ud,« fortæller Lars Worm.

Lars Worm og hans hustru er trods situationen fortrøstningfulde og har fuld tillid til, at myndighederne har styr på situationen - eller i hvert fald får det snart, for branden er stadig ikke under kontrol.

Heldigvis er man gode til at hjælpe hinanden i lokamiljøet, fortæller han:

»Lokalbefolkningen er vant til brande. I morges meddelte restauratører, at de gik sammen og lavede mad til de 8000 mennesker, der er evakueret,« siger han og fortsætter:

»Her er der ikke noget, der hedder social hjælp for eksempel, og folk svømmer ikke i penge. Man bruger derfor sit hjerte til at hjælpe.«

Han kommer selv med en opfordring til turisterne på øen:

»Et af mine ønsker er, at alle de gæster, der er her, ikke lejer en bil og kører op til branden for at se den eller tage billeder. Jeg er selv blevet opfordret til at gøre det af folk, der ikke er her, men det vil gå fuldkommen i kaos, hvis folk kører derop.«