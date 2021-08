En dansk mand er blevet arresteret af norsk politi for at have brudt landets corona-indrejseregler – fredag bliver han udvist.

»Der er mange, der har været fortvivlet og har sagt ting, de ikke burde sige, men det er sjældent, at det kommer så vidt som i dette tilfælde,« konstaterer Arne Fjellstad fra Vest politidistrikt.

Ifølge Bergens Tidende ankom den 31-årige dansker til Bergens Lufthavn torsdag, fordi han skulle købe en bil i området.

Det viste sig dog, at han ikke kunne leve op til de norske indrejseregler, fordi han ikke var coronavaccineret. Derfor blev der af de norske myndgiheder opstillet to valgmuligheder:

Et fly tilbage til København.

En tur på karantænehotel.

Ingen af delene ville den danske mand dog »forholde sig til«. Ifølge norsk politi lød det endda fra den danske statsborger, at han ville forlade et eventuelt coronahotel, så snart han kunne få muligheden for det.

»Han var ikke interesseret og var totalt ligeglad,« siger Arne Fjellstad.

Derfor blev den 31-årige dansker placeret i arresten med udsigt til at blive smidt ud af landet fredag.

Norsk politi oplyser, at manden har købt en flybillet med afgang fredag. Og han bliver fulgt hele vejen ud i flyet, fordi de »har mistanke om, at han vil forsøge at unddrage sig rejsen«.

»Derfor skal vi have kontrol med ham,« siger Arne Fjellstad.