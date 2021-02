Man har endnu ikke fundet det tredje besætningsmedlem fra det danske skib, der onsdag kæntrede i Trelleborg Havn i Sverige.

I alt var der tre personer ombord på skibet, da det gik ned, og to af dem er blevet reddet fra det iskolde vand.

Det skriver Maritime Danmark.

Skibet – uddybningsfartøjet Margrethe Fighter – kæntrede onsdag eftermiddag klokken 13.30 og ligger nu med bunden i vejret i havnebassinet.

To af besætningsmedlemmerne blev onsdag reddet op af vandet stærkt underafkølede – men endnu har dykkere ikke kunnet finde den tredje dansker.

»De to reddede besætningsmedlemmer var stærkt underafkølede men ved bevidsthed, da de blev samlet op af et redningsskib,« fortalte Jörgen Nilsson, der er direktør for Trelleborg Havn, onsdag til Maritime Danmark.

Maritime Danmark oplyser, at dykkerarbejdet er udfordret på grund af isdannelser i havnen.

Det danske skib befandt sig i havnen i forbindelse med byggeriet af to nye færgelejer. Det vides endnu ikke, hvad der var årsag til ulykken.