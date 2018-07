Statsgaranti for sol og sommer, lækre tapas og familievenlige badestrande. Det er ikke uden grund, at Port d'Alcudia på Mallorca er blevet et danskerparadis. Men søndag morgen fik de mange turister i den normalt så rolige turistby sig noget af en overraskelse.

Kort efter klokken 9 om morgnenen blev Port d'Alcudia ramt af en så voldsom 'mini-tsunami', at selv de ældste fiskere i området aldrig har oplevet noget lignende. Stranden og den populære havneproomenade blev oversvømmet af den store bølge, møbler sejlede rundt i gaderne, og trafikken måtte sættes i bero, fordi også flere veje blev invaderet af havvand. De pontonbroer, som turistfærgerne lægger til kaj ved, blev kastet så meget rundt af den store bølge, at de blev skubbet væk fra deres vante plads i havnen. Det skriver lokalmediet Diario de Mallorca.

Selv de lokale var rystede over fænomenet, som lokalmediet kalder en 'mini-tsunami'.

»Den var virkelig skræmmende, men førte ikke til store skader. Det begyndte omkring klokken 9.15 og varede to timer,« siger direktøren for hotellet Alcudiamar, Tomeu Bestard, til Diario de Mallorca.

Også andre populære turistdestinationer på De Baleariske Øer som Port d'Andratx, Portocristo og Ciutadella på den mindre ø Menorca blev ramt af fænomenet, der af og til finder sted i Middelhavet, men ikke er set så voldsomt i mands minde. I Ciutadella steg vandstanden med halvanden meter.

Små to timer senere trak havvandet sig tilbage ligeså pludseligt, som det var kommet buldrende. Det førte til, at mange lystbåde og fiskerbåde gik på grund. Heldigvis kom ingen til skade, og de materielle skader er også ubetydelige.

'Vi blev ramt af en mini-tsunami i dag på nordsiden af øen. De kalder det også en #rissaga (mini-tsunami, red.) på spansk. Det sker nogle gange. Alt gik godt, men det er og bliver et bizart syn,' skriver en hollandsk TUI-medarbejder på Twitter.