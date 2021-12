Da tornadoadvarslerne lød i form af sirener i den amerikanske delstat Kentucky, skyndte danske Sune Pedersen og hans bedre halvdel sig ned i kælderen.

30 tornadoer var forbi delstaten 10. og 11. december. Op mod 100 personer er lige nu erklæret døde, og en hel del er meldt savnet i seks forskellige delstater i det centrale og sydlige del af USA.

I kælderen i byen Berea, hvor Sune Pedersen fulgte med i vejrsituationen på sit fjernsyn, vidste han ikke, hvordan det ville udvikle sig.

»Vi havde fire alvorlige tornadoadvarsler med sirener og det hele. Der var en masse regn, men ingen 'tornado touchdowns'. I stor udstrækning er vi gået fri, selvom vi lå lige i skudlinjen,« fortæller han meget berørt til B.T.

Sagen er nemlig den, at hvis han havde boet bare en time væk, så var det ikke sikkert, at han havde et hus eller naboer tilbage.

Selv har Sune Pedersen ikke mulighed for med egne øjne at se omfanget af ødelæggelserne i Kentucky, da der er helt klare regler for, hvor folk må bevæge sig hen. Redningsfolk og nationalgarden skal have ro til at yde hjælp i de områder, der er hårdest ramt.

Dog følger udenlandsdanskeren med i situationen hjemmefra.

»Det er simpelthen minefelter. Det ligner krigshærgede områder. Byer er pløjet op og bliver aldrig til byer igen,« fortæller han.

Sune Frederiksen bor i Kentucky og er meget berørt af den situation, delstaten befinder sig i. Privatfoto.

Selvom Sune Pedersens hjemstat er i undtagelsestilstand, er det ikke uvant at få tornadoadvarsler. Det har han erfaret, siden han forlod Nordjylland for 25 år siden.

Han fortæller, at alle i området går i kælderen 3-4 gange om året grundet tornadoadvarsler, men at det er sjældent, at det ender så slemt som denne december.

Kentuckys guvernør, Andy Beshear, har sågar været ude at sige, at der er tale om delstatens største katastrofe nogensinde.

»Det er jo en tragedie, og den bliver bare værre og værre, jo mere folk finder ud af, hvad der er sket,« konstaterer Sune Pedersen.

Alligevel er vejret ikke noget, der kunne få ham til at rykke teltpælene op og flytte til et sted, hvor det er mindre ekstremt.

»Der er mange grunde til, at man bor, hvor man bor. Jeg er gift med en herfra. Personligt kunne jeg bo hvor som helst. Om det er Slesvig-Holsten, Nordjylland eller Bologna,« siger Sune Pedersen og tilføjer:

»Vi har spekuleret i, om vi skulle flytte. Det har været af forskellige andre grunde, men ikke tornadoer.«

Selvom det hele virker håbløst, og flere byer er fuldstændig udraderet. Har Sune Pedersen alligevel et håb for samfundet omkring ham.

»Mit håb er pragmatisk: nu skal der samles penge ind. Man kan tro, håbe og bede til gud. Der skal bare nogle penge til. Det kan gøres gennem donationer. Det er fuldstændig afgørende,« siger han.

Derudover påpeger Sune Pedersen, at det er vigtigt, at folk finder sammen.

»Man bliver magtesløs. Man kan råbe og skrige, alt det man vil, på hjælp. Når man er udsat for naturens kræfter, tager det ikke lang tid, før man føler sig lille. Verden kan gå af lave i løbet af 30 sekunder. Derfor er det vigtigt med et socialt liv, hvor man kan finde støtte,« afslutter han.