Orkanen Florence trækker ind over USA. North Carolina, South Carolina og Virginia ventes at blive ramt.

Raleigh. Beboere på USA's østkyst er torsdag eftermiddag begyndt at få en forsmag på orkanen Florence, og det har fået mange til at søge væk fra området eller i hvert fald søge ly og gøre sig klar.

En af disse er den 26-årige dansker Thomas Jepsen, der er selvstændig og bor i Raleigh i delstaten North Carolina et par timer fra kysten.

- Jeg har været ude at købe brød, masser af øl - det skal man helst ikke løbe tør for - og proteinbarer. Ting, som ikke er afhængige af at skulle køles ned.

- Vi er endnu ikke blevet ramt af seriøs regn, men det skulle ske inden for et par timer, siger han ud på aftenen dansk tid.

Ifølge USA's National Hurricane Center, NHC, forventes selve orkanen at ramme North Carolina fredag. Thomas Jepsen planlægger dog ikke at forlade det hus, han bor i.

- Jeg bor relativt højt i området uden træer, der kan falde ned i huset. Vi bliver ramt af markant mindre vind end ude ved kysten, så jeg har planer om at blive, siger han.

Der bor omkring 10 millioner mennesker langs orkanens ventede rute. Der er torsdag målt vindstød på 165 kilometer i timen i vejrsystemet.

/ritzau/