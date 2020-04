Med 180 dødsfald, hvoraf de 124 alene er sket i Stockholm, er den svenske hovedstad virkelig begyndt at se konsekvenserne af coronavirussen.

Tirsdag var der konstateret i alt 4.435 smittetilfælde i Sverige - de fleste i Stockholm - hvilket var en stigning på hele 407 i forhold til blot et døgn tidligere.

Presset er i den grad begyndt at blive stort i Stockholm, hvor mere end halvdelen af byens intensivpladser er i brug, og hvor det ifølge nye, lækkede dokumenter blot vil vare en uge, før alle sengepladser på sygehusene er fyldte.

Trods dette virker det ikke til, at svenskerne er synderligt bekymrede. Det mener danske Andy Tankmar, som er bosiddende i Stockholm på snart tredje år, i hvert fald ikke.

»De tager det ikke seriøst. Overhovedet ikke,« siger han og fortsætter:

»Nu har jeg både været i Danmark og Sverige under krisen, og der er en helt anden - og mere arrogant - attitude her (i Stockholm, red.). Folk går tæt op af hinanden, og den generelle holdning er lidt, at man ikke skal være bekymret, fordi det 'bare er en influenza'.

Også TV 2-journalisten Jesper Zølck, som ligeledes er bosat i Stockholm, beretter, at den generelle holdning blandt de svenske myndigheder er opsigtsvækkende rolig sammenlignet med i Danmark.

»Der er bestemt ingen panik. Der er faresignaler i Stockholm, men generelt tager myndighederne det fortsat stille og roligt og laver kun få justeringer i strategien. Myndighederne har jo hele tiden vidst, at der vil komme flere smittede, flere indlagte og flere dødsfald,« siger han over telefonen fra den svenske hovedstad.

TV 2-journalisten Jesper Zølck bor i Stockholm

»Selv efter de seneste tal er der ikke nogen tegn på panik eller på en strategiændring,« fortsætter han og påpeger, at myndighederne dog tager situationen alvorligt.

Ifølge TV 2-journalisten skal man dele Sverige op i to dele, når det kommer til corona-krisen. Den ene del er Stockholm, og den anden er resten af Sverige.

»I Stockholm er trykket ved at være ret markant i forhold til resten af landet. Man er ved at nå grænsen, og myndighederne giver udtryk for, at det er en alvorlig situation, men det virker som sagt ikke til, at de vil ændre noget i deres strategi,« siger han.

Jesper Zølck henviser til, at den svenske befolkning trods alt stadig har ekstrem stor tillid til myndighedernes håndtering af smitten.

»Selvfølgelig kan man finde paniske typer i Stockholm, som ikke synes, at myndighederne gør nok, men alle målinger viser, at der generelt er tillid til sundhedsmyndighederne. Den seneste måling viste, at 65 pct. har 'stor' eller 'meget stor' tiltro til myndighederne, mens kun 15 pct. ikke havde tiltro,« siger han og fortsætter:

»Det er altså nogle ret slående tal, som viser, at der er stor opbakning til den linje, der bliver lagt lige nu.«

Andy Tankmar er en af dem, som ikke mener, der bliver gjort nok. Han påpeger, at der for eksempel i supermarkederne ikke er nogle klistermærker, der henviser til, at man skal huske at holde afstand til hinanden, mens folk stadig går på caféer, på barer og tager offentlig transport.

Han fortæller, at han selv ifører sig maske, når han går ud, og at han ellers gør alt for at overholde de anbefalede forholdsregler såsom at vaske hænder »konstant« og blive indenfor så vidt muligt.

Selvom han er ung og i god form sætter det en del tanker i gang i ham, at han muligvis ikke kan blive indlagt på hospitalet om en uges tid, hvis han bliver smittet og får indlæggelseskrævende symptomer.

»Jeg er da nervøs, selvom jeg passer på mig selv og overordnet har gode chancer, hvis jeg bliver smittet, men det er da klart, at det er en lidt mærkelig følelse.«

Danskeren, der både er musiker og arbejder i en it-virksomhed, fortæller desuden, at han har overvejet at rejse tilbage til Danmark, hvor myndighederne ifølge ham virker mere opmærksomme på sygdommen og tager større forholdsregler.

I modsætning til Danmark er børnehaver, folkeskoler, kirker, fitnesscentre, frisører og meget andet stadig åbne i Sverige.

Grænsen for, hvor mange der kan mødes, er sænket fra 500 til 50, men det er stadig muligt for folk at være sociale til private sammenkomster eller tage på café eller lignende.

Om den forholdsvise rolige stemning blandt den svenske befolkning vil fortsætte, må tiden vise, vurderer TV 2-journalist Jesper Zølck.

»Alle ved, at antallet af smittede kommer til at rykke her i løbet af april, og så vil vi for alvor kunne se, om myndighederne kommer til at stå testen. De officielle tal for region Stockholm siger, at tallene vil toppe i slutningen af april, og så er spørgsmålet, om myndighederne løser det, og om befolkningen går i panik. Indtil videre er der ingen fornemmelse af, at der er et oprør på vej.«

Fra onsdag har den svenske regering strammet en smule på reglerne, således at det for eksempel er forbudt at besøge plejehjem. På den måde skal nogle af landets mest udsatte beskyttes bedre.