»Det har været en fuldstændig kaotisk og forvirrende dag.«

Sådan lyder det fra Stine Bay Nielsen, som befandt sig blot tre kilometer fra den ene af de to moskéer, der fredag blev stormet af minimum to kompromisløse drabsmænd.

Den 24-årige dansker studerer i øjeblikket på University of Canterbury og befandt sig midt under en forelæsning, da hun og hende studiekammerater pludselig blev låst inde og fik at vide, at de ikke måtte forlade universitetet.

Blot få øjeblikke forinden var en bevæbnet mand gået ind i al-Noor moskéen i det centrale Christchurch og åbnet ild, mens der også blev meldt om skyderi ved Linwood-moskéen i selvsamme by.

»Vi vidste ikke, hvad der var sket, men vi kunne meget hurtig fornemme, at det var en meget alvorlig situation,« siger Stine Bay Nielsen til B.T. og fortsætter:

»Folk begyndte at tjekke deres telefoner for at finde ud af, hvad der foregik, og så begyndte vi at blive nervøse og skrive rundt til familie og venner, for vi var jo lidt bekymret for, om gerningsmanden var på flugt og ville løbe ind til os.«

Stine Bay Nielsen nåede at være tilbageholdt på skolen i tre timer, før politet forsikrede dem om, at det var sikkert at bevæge sig ud i byen.

»Det var nogle meget lange timer og en meget kaotisk dag. New Zealand er jo kendt som et sikkert land, så det er meget surrealistisk det hele.«

Politiet har bekræftet, at mindst 40 mennesker blev dræbt i den volsomme massakre. Mindst to personer menes at have skudt, mens fire personer indtil videre er blevet anholdt. En er dog løsladt igen. Politiet kan dog endnu ikke udelukke, at flere gerningsmænd kan være på fri fod.

Det var blodige scener, der blev efterladt, efter minimum to gerningsmænd fredag åbnede ild i to moskéer i New Zealand. Foto: Martin Hunter Vis mere Det var blodige scener, der blev efterladt, efter minimum to gerningsmænd fredag åbnede ild i to moskéer i New Zealand. Foto: Martin Hunter

Ifølge Stine Bay Nielsen var det først, da hun kom hjem, at det gik op for hende, hvad hun lige havde oplevet.

»Der mærkede jeg den der 'wow'-følelse, og jeg blev sådan lidt 'post'-bange, hvis man kan sige det. Der var heldigvis nogen hjemme, da jeg kom hjem, så det var rart, for jeg havde et underligt behov for at kramme nogen. Man føler sig lidt tom på en måde, fordi man var så tæt på, men alligevel også langt fra.«

De fire personer, der er anholdt for at stå bag de forfærdelige angreb, var ikke i politiets søgelys. I hvert fald optræder de - ifølge New Zealands premierminister - ikke på nogle lister over folk, man holder øje med i forbindelse med potentielle terrorangreb.