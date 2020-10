Melbournes 4,9 millioner indbyggere har levet under strenge restriktioner siden juli. Nu er det slut.

I den australske storby Melbourne sluttede en af verdens længste nedlukninger ved midnat onsdag lokal tid.

I hele 112 dage har byens 4,9 millioner indbyggere været underlagt strenge restriktioner, der blev indført i begyndelsen af juli, da det daglige antal coronatilfælde nåede knap 200.

36-årige Nanna Stampe Møller fra Aarhus har boet i Melbourne siden 2015. Da hun hørte nyheden, blev hun "overlykkelig", fortæller hun.

- Jeg ringede til min mor i Danmark, og så satte jeg mig ned og skrev en liste over de ting, jeg skal nu.

- Det er ikke hjernekirurgi, jeg skal bare ud at spise brunch på en café og sidde ned og blive serviceret, og jeg skal shoppe i en fysisk butik. Altså alle sådan nogle ting, som jeg ikke har kunnet i flere måneder, fortæller hun natten til onsdag dansk tid.

Trods restriktionerne i juli steg antallet af nye smittetilfælde til omkring 700 om dagen i begyndelsen af august.

Det medførte, at premierminister i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, Daniel Andrews, erklærede undtagelsestilstand og indførte endnu hårdere restriktioner - nogle af de strengeste i verden.

Under nedlukningen, der blev stærkt kontrolleret af politiet, blev der 2. august annonceret et natligt udgangsforbud, ligesom at indbyggerne i Melbourne ikke måtte bevæge sig længere væk end fem kilometer fra deres hjem.

Samtidig var de begrænset til en enkelt times motion udendørs dagligt.

- Jeg er blevet sådan lidt eneboer-agtig. Jeg bor alene og har mine børn i weekenderne, så jeg har jo sådan set kun set dem. Ellers har jeg zoomet og talt i telefon med venner, siger Nanna Stampe Møller.

Mens nogle restriktioner er blevet lempet i løbet af de seneste uger, var det først, da klokken slog 23.59 tirsdag, at livet for alvor vendte tilbage til byen.

Her åbnede restauranter, caféer, pubber og butikker igen deres døre.

- Der er bekendte, som har fortalt mig, at de simpelthen begyndte at græde.

- Mange har jo været afskåret fra venner og bekendte og familie rigtig længe, siger den 36-årige dansker.

Hun fortæller samtidig om folk, der tirsdag aften lokal tid stod i kø til butikker i timevis, fordi de skulle ud at shoppe for første gang i over tre måneder.

Men samtidig med glæden er der også en bekymring over, hvorvidt folk er i stand til at følge reglerne, eller om Melbourne risikerer at blive lukket ned igen.

Det er sket tidligere, at byen blev genåbnet for så at blive lukket ned igen kort tid efter som følge af et stigende antal smittetilfælde.

- Rent mentalt er det jo frygteligt - altså den der følelse af, at nu havde man lige smagt lidt af friheden, og så bliver det hele lukket ned igen. Det kan man jo godt frygte sker igen, siger Nanna Stampe Møller.

/ritzau/