Lørdag er fejring af det kinesiske nytår begyndt, men frygt for coronavirus sætter en dæmper på festligheden.

Normalt er der festfyrværkeri i gaderne, når kineserne markerer nytår. Lørdag går kineserne ind i rottens år, men en del af indbyggerne i hovedstaden Beijing har skiftet den årlige nytårsfest i byen ud med en mere stille dag hjemme.

Det skyldes, at indbyggerne er bange for at blive smittet med coronavirus, der har kostet over 40 menneskeliv og gjort endnu flere syge.

Det fortæller Eric Messerschmidt, der er direktør i Dansk Kulturcenter i Beijing. Han har boet i Kina siden 2001.

- Alle gader har røde lamper, og folk går med røde halstørklæder. Rød er festens farve. Så det er ikke, fordi nytåret er fraværende, men det fejres på en anden måde. Man fejrer det ikke i byrummet.

- Kun enkelte parker og indkøbscentre er åbne, så det bliver en mere skrabet udgave af nytåret, men det er også mere autentisk i den forstand, at folk bliver med deres familie, siger han.

Ifølge Eric Messerschmidt plejer især en del af de mere velstående i Kina at rejse ud af landet hen over nytåret. I år er flere blevet hjemme, fordi der er uvished om, hvorvidt det vil være muligt at komme hjem igen.

Det skyldes, at virusset den seneste tid har spredt sig. Der kommer løbende strammere restriktioner for folk, der har opholdt sig nær hovedstaden Wuhan i Hubei-provinsen. Det var her, virusset første gang blev registreret i slutningen af december.

Virusset kan smitte fra menneske til menneske, men alligevel oplever Eric Messerschmidt ikke, at befolkningen er paniske.

- Jeg var her også under sars i 2003, og jeg oplever det her meget forskelligt. Dengang var folk forvirrede og underinformerede. Nu er mange på sociale medier, og myndighederne informerer godt og løbende. Der er ingen panik.

- Folk er rolige, men når man går på gaden, kigger man skævt til de mennesker, der ikke har maske på. Så tænker man: "Har de ikke forstået alvoren i det her?".

Det kan ikke umiddelbart ses på folk, om de er smittet med coronavirus, og derfor er der fokus på at beskytte slimhinder i næse, mund og svælg med en ansigtsmaske. Desuden opfordrer myndigheder til ofte at vaske hænder.

- Jeg tager ikke offentlig transport. Jeg cykler rundt, og det er nemt - især nu, fordi der ingen biler er på gaden, siger Eric Messerschmidt.

Han har planer om at markere nytåret ved at spise godt hjemme, meditere, gå rundt i parkerne i nærområdet, men ikke have fysisk kontakt med folk.

- Der bliver selvsagt en masse telefonsamtaler, siger han.

/ritzau/