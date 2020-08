Det er en opgivende stemning i Beirut, efter at en eksplosion dræbte mindst 100 mennesker, fortæller dansker.

Tirsdag kostede en eksplosion i den libanesiske hovedstad, Beirut, mindst 100 mennesker livet og efterlod flere tusind såret.

Ifølge danskeren Amanda Flyvbjerg, som bor i Beirut, er det i dag sorgen og desperationen, der kan mærkes i byen.

- Det er ikke kaotisk, men sorgen er ekstrem.

- Folk på gaden forsøger at feje deres glasskår væk, men mest af alt står de bare og kigger opgivende ud i luften, siger hun.

Amanda Flyvbjerg beskriver situationen sådan, at opgaven virker uoverkommelig for Beiruts indbyggere.

- Folk har bare givet op. De ved ikke, hvor de skal starte.

- Deres bygninger og forretninger er ødelagte. De leder stadig efter døde i ødelæggelserne ved havnen, siger hun.

Eksplosionen skete på et lager fyldt med 2750 ton sprængfarlig ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat anvendes primært til at lave gødning, men kan også bruges til fremstilling af sprængstoffer.

Trykbølgerne forårsagede ødelæggelser i store dele af den libanesiske hovedstand, og ifølge Det Europæiske Middelhavs Seismologiske Center (EMSC) kunne eksplosionen mærkes så langt væk som i Cypern, der ligger mere end 230 kilometer fra Beirut.

Charlotte Kjørup, som er regionschef for Dansk Røde Kors i Libanon, fortæller, at de endnu ikke er færdige med at finde savnede personer.

- Lige nu er fokus på oprydningsarbejdet i området. Det vil sige at få et overblik over de materielle skader, men også at identificere mennesker, der stadigvæk mangler, siger hun.

Hun er enig i Amanda Flyvbjergs betragtning af, at Libanon lige nu er et land i sorg.

- Der er stor frustration og desperation, siger Charlotte Kjørup.

- I går var det lidt ligesom at gå rundt i en krigszone mange steder i Beirut.

Amanda Flyvbjerg fortæller, at folk i Beirut beskriver situationen som "et mareridt, som de ikke ved, om de kommer til at vågne fra igen".

/ritzau/