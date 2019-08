Dansker i Miami, Florida fortæller, at folk er nervøse, men godt forberedte på orkanen Dorian.

- Det eneste, vi kan gøre nu, er at følge opdateringerne og håbe, at det går godt, siger Nicolas Lund-Larsen, der bor i Miami med sine to børn.

Orkanen ventes at ramme Florida sent mandag eller tidligt tirsdag lokal tid. Inden da kan den vokse i styrke og blive den kraftigste orkan, delstaten har oplevet i næsten 30 år.

Opdateres...

