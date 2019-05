Dansker skal kæmpe for, at Storbritannien kommer ud af EU. Han vil flytte indflydelsen tilbage til landet.

Danske Henrik Overgaard Nielsen er valgt ind i Europa-Parlamentet for det britiske Brexitparti.

Det bekræfter han over for Ritzau.

Brexitpartiet er under ledelse af tidligere Ukip-leder Nigel Farage - vinderen af valget i Storbritannien.

- Jeg kæmper for, at vi skal ud af EU. Det, jeg skal, er at prøve at flytte beslutningerne tilbage til Storbritannien og stemme imod, hvis de prøver at flytte beslutningerne den anden vej, siger han.

Med 99 procent af stemmerne i Storbritannien optalt ligger Brexitpartiet til at blive valgets store vinder.

Partiet står ifølge Europa-Parlamentets hjemmeside til 31,7 procent af stemmerne i Storbritannien. Til sammenligning står Labour og Det Konservative Parti til henholdsvis 14 og 8,7 procent.

