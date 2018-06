En dansk statsborger er druknet, da han faldt i elven Gaula i Trøndelag i Norge.

Ulykken skete i forbindelse med, at manden fiskede laks i elven. Han blev forsøgt genoplivet på stedet, men er altså afgået ved døden, skriver det norske medie NRK. Politiet i Trøndelag bekræfter samtidig dødsfaldet på Twitter.

Norsk politi blev alarmeret klokken 10.44 fredag, og

»Der er meget, der tyder på, at han har fået et ildebefindende. Vidner har fortalt, at han pludselig faldt om i elven. De trak ham op på land og påbegyndte genoplysning før sundhedspersonalet overtog,« fortæller operationsleder ved politiet i Trøndelag, Randi Fagerholt, til NRK.

Det er snakk om en dansk statsborger. Vedkommende er av lege erklært død på stedet. Pårørende er varslet. https://t.co/aSWpUYo3bs — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 29, 2018

Manden blev erklæret død klokken 11.33.

De pårørende er underrettet.

B.T. arbejder på at få bekræftet dødsfaldet fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Ulykke med dødelig utfall har skjedd i elva Gaula, ikke Driva som først nevnt. Politiet beklager feil angitt elv. https://t.co/OfhVF5H0jg — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 29, 2018