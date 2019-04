Henrik Melder befandt sig i midten af den lange række af eksplosioner, der søndag har fundet sted på feriedestinationen Sri Lanka.

Danskeren var på vej i kirke i anledning af påskedag og befandt sig meget tæt på en af de mindst seks eksplosioner, der har ramt flere af landets katolske kirker.

»Det er en stor dag for kristne hernede, og jeg var selv på vej i kirke. Vi var i bil 700-800 meter fra min svoger, da bomben går af, og vi kan mærke trykket. Jeg siger til min kone, at jeg vender bilen med det samme. På vejen hjem begynder telefonen så at kime,« siger Henrik Melder til Jyllands Posten.

Henrik Melder er gift med en lokal srilankaner og har boet i landet i 10 år.

De omfattende bombeangreb skal eftersigende have fundet sted i og omkring byen Colombo. Flere end 250 er sårede som følge af eksplosioner, og mindst 100 personer meldes dræbte indtil videre.

Antallet af omkomne og skadede stiger dog hele tiden. Tidligere søndag morgen forlød det, at 20 personer var blevet dræbt, mens tallet kort før klokken 08 steg til 52.

Henrik Melder fortæller til Jyllands Posten, at hans svoger kom lettere til skade ved en af eksplosionerne.

Svogeren kører tuk-tuk-taxa i Sri Lanka og var angiveligt mindre end 100 meter væk, da bomben sprang, hvorefter han blev ramt af nogle splinter.

Danskeren vurderer, at der bor omkring 250 danskere i Sri Lanka foruden de mange turister, der besøger feriedestinationen.

Henrik Melder er derfor selv gået i gang med at kontakte og advare alle danskere i området, mens også Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer alle danskere i og omkring Colombo i Sri Lanka til at kontakte deres pårørende.

'Voldsomme eksplosioner i flere kirker og hoteller. Følg de lokale myndigheders anvisninger. Kontakt dine pårørende, hvis du er ok. Har du brug for hjælp, kontakt os på +45 33921112,' skriver ministeriet på Twitter.

Er du, eller nogen du kender, påvirket af begivenhederne i Sri Lanka, så hører B.T. gerne fra dig på 1929@bt.dk.